Matignon : Laurence Tubiana renonce à être la candidate du Nouveau Front populaire

Après Huguette Bello, c'est au tour de Laurence Tubiana de renoncer à être la candidate du Nouveau Front Populaire pour Matignon. Son nom ayant "rencontré des opposition au sein du NFP", elle annonce ce lundi 22 juillet 2024 se retirer et "retourner aux combats qui ont été les siens".

Deux semaines après les élections législatives, le NFP n'a toujours pas de candidat.e pour le poste de Premier.e ministre. Les différents partis politique de l'union de la gauche n'arrive pas à trouver de terrain d'entente.

D'abord poussée par LFI et le Parti communiste, la candidature d'Huguette Bello a été rejetée par le PS. Cette dernière s'est donc retirée, afin de "garantir l’unité du Nouveau Front populaire".

La candidature de Laurence Tubiana, proposée par le PS, a elle été rejetée par LFI. Cette dernière annonce ce lundi se retirer, après avoir assuré être "prête" pour Matignon.

"Cependant, je constate que mon nom a rencontré des a oppositions au sein du NFP. Tout cela ne me semble plus mener à l'apaisement dont nous avons tant besoin" écrit Laurence Tubiana ce lundi.

"J'en prends acte et leur adresse tous mes vœux de réussite. Ainsi, aujourd'hui, je retourne aux combats qui ont toujours été les miens. L'urgence sociale et l'urgence climatique, l'une ne va pas sans l'autre. Je suis convaincue du rôle clé de la société civile, des mouvements sociaux, des associations, qui se battent sans relâche sur le terrain contre les inégalités, les discriminations et la crise climatique" ajoute-t-elle, appelant chacun à être "à la hauteur pour répondre aux préoccupations des Françaises et des Français".

Les tractations reprennent donc de plus belles au NFP pour trouver un nom qui ferait consensus.

