Cyclone Chido : une tour de contrôle mobile déployée à l'aéroport de Mayotte

Le samedi 14 décembre, Mayotte a été frappée par le cyclone Chido. Fermé jusqu'à nouvel ordre, l'aéroport Marcel Henry et sa tour de contrôle ont été endommagés par les vents violents. Afin de permettre aux avions du pont aérien mis en place entre La Réunion et l'île mahoraise d'atterrir, l'armée a déployé une tour de contrôle mobile (Photo : DR/Kwezi)

Le contrôle aérien est assuré par des contrôleurs militaires afin que les avions n'aient plus à se poser à vue.

Après le passage meurtrier du cyclone Chido sur Mayotte, les secours et les renforts s'organisent pour venir en aide à la population.

Les premiers avions à s’être posés à Mayotte, après le passage du cyclone, sont des avions de transport de l’armée, des A400M et Casa 295 ainsi que deux Dash.

Ce pont aérien entre La Réunion et Mayotte permet l'envoi de matériel, de personnels médicaux et de secours, mais aussi d'eau et de nourriture.

#CycloneChido ???? | Le préfet a accueilli l’A400M à la base aérienne 181.



???? Un détachement de la Sécurité civile et du matériel de secours



Plusieurs rotations aériennes et maritimes, La Réunion remplie son rôle de solidarité régionale avec ses voisins de Mayotte

La compagnie Air Austral est également autorisée à atterrir pour acheminer les personnels des secours et rapatrier les personnes qui le souhaitent.

- L'aéroport de Mayotte endommagé par Chido -

Lors du passage du cyclone Chido, l'aéroport de Dzaoudzi-Pamandzi a vu sa tour de contrôle ravagée par les vents violents.

Le toit et les vitres de la tour ont été détruits, le balisage de nuit de la piste a également été endommagé, de même que le balisage sur les collines environnantes. Regardez.

Mayotte est durement touchée par le cyclone #Chido d'une gravité exceptionnelle. Les infrastructures sont très impactées. Un état des routes va débuter. L'aéroport a subi de gros dégâts, notamment la tour



Les infrastructures sont très impactées. Un état des routes va débuter. L’aéroport a subi de gros dégâts, notamment la tour… pic.twitter.com/vx28coEFOv — François Durovray (@durovray) December 14, 2024

- Les vols commerciaux toujours suspendus -

À Mayotte, les vols commerciaux sont toujours suspendus et devraient l'être au moins jusqu'au 31 décembre 2024, le temps de procéder à la remise en état des infrastructures.

La compagnie aérienne Air Austral met tout en oeuvre pour ses passagers.

- Modification sans frais pour un report de voyage jusqu’au 28 février 2025 (sous réserve de disponibilité dans la même classe).

- Modification sans pénalités pour les voyages reportés au-delà du 1er mars 2025, avec réajustement tarifaire si nécessaire.

- Changement de destination possible sans pénalités, avec ajustement tarifaire applicable, dans un délai d’un an après l’émission du billet.

- Emission d’un avoir valable un an, remboursable s’il n’est pas utilisé avant expiration.

- Remboursement intégral sans frais selon les procédures habituelles.

