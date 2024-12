Cyclone Chido : un Antovov spécialement affrété pour répondre à l’urgence à Mayotte

L'Antonov, plus gros avion de fret est arrivé à La Réunion. Regardez.

Afin de réaliser un transit de grande ampleur à destination de Mayotte, ce deuxième Antonov-124 achemine via La Réunion, des conteneurs composés de bases "vie" permettant de loger plus de 150 personnes, ainsi que des véhicules (transports logistiques, véhicules soins mobiles, etc.). Écoutez Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture.

En tout, trois Antonov se sont posés à La Réunion.

"L’État continue de tout mettre en œuvre pour répondre aux besoins urgents et critiques de la population mahoraise", indique la préfecture.

- Du matériel urgent pour Mayotte -

Parmi ce matériel, ce qui est "urgent sera envoyé via le pont aérien, les Dash, les A400M - qui sont au nombre de quatre - et les Casa", explique le secrétaire général.

"Nous acheminons encore de l'eau en bouteille, de la nourriture et du matériel de soin", ajoute-t-il. Écoutez.

Tout le matériel lourd "sera lui envoyé au Port pour être transporté à Mayotte par les porte-conteneurs de la CMA CGM". Des navires qui partent chaque semaine pour rejoindre l'île quatre jours après. Regardez.

- Les rotations aériennes s'intensifient -

En l'espace de quelques jours, le pont aérien entre La Réunion et Mayotte a été considérablement renforcé.

Après le passage meurtrier du cyclone Chido sur l'archipel de Mayotte, les secours et les renforts s'organisent pour venir en aide à la population.

Un pont aérien et maritime a été déployé dès dimanche 15 décembre 2024 depuis La Réunion.

Ce pont aérien assure une liaison entre les deux îles, permet l'envoi de matériel, de personnels médicaux et de secours à Mayotte, mais aussi d'eau et de nourriture.

Via ce pont aérien, volent chaque jour des avions gros porteur A400M, spécialisé dans le transport de troupes et de matériel, mais aussi "deux vols Casa et Dash", des avions de transport tactique légers, également de personnes et de fret.

- Des personnes rapatriées -

À l’aéroport de Pamandzi, l’unique de Mayotte, où les vols commerciaux n’ont toujours pas repris, les autorités françaises y ont également mis en place un pont aérien vers La Réunion pour évacuer les Français venus de métropole, enseignants, policiers, personnels affrétés pour gérer la crise ou encore résident étrangers, indique Le Monde.

Ce sont de la sorte près de 3.000 personnes qui ont pu quitter l’île à raison de 300 à 400 par jour, avec une demande qui dépasse largement les avions mis à disposition par l’Etat, générant une tension palpable parmi les candidats aux départs qui ne comprennent pas toujours les mécanismes de priorisation et de tri réalisés.

- L'aéroport de Mayotte endommagé par Chido -

Lors du passage du cyclone Chido, l'aéroport de Dzaoudzi-Pamandzi a vu sa tour de contrôle ravagée par les vents violents.

Le toit et les vitres de la tour ont été détruits, le balisage de nuit de la piste a également été endommagé, de même que le balisage sur les collines environnantes. Regardez.

Mayotte est durement touchée par le cyclone #Chido d’une gravité exceptionnelle. Merci à toutes les équipes à pied d’œuvre sous l’autorité du @Prefet976.



Les infrastructures sont très impactées. Un état des routes va débuter. L’aéroport a subi de gros dégâts, notamment la tour… pic.twitter.com/vx28coEFOv — François Durovray (@durovray) December 14, 2024

L’aéroport Marcel Henry de Dzaoudzi-Pamandzi reste encore trop endommagé pour reprendre des vols commerciaux, sa réouverture étant toujours prévue pour le 31 décembre prochain.

