Le collectif Réunion-Mayotte entame une mobilisation illimitée pour obtenir "des actions concrètes de l'État"

Deux semaines après le passage dévastateur du cyclone Chido à Mayotte, le collectif Réunion-Mayotte (RéMa), lance une mobilisation illimitée à Saint-Denis de La Réunion. L’objectif : obtenir des réponses concrètes aux difficultés rencontrées par les sinistrés. (Photo : sly/www.imazpress.com)

Ce lundi 30 décembre 2024, le collectif RéMa a entamé une mobilisation illimitée devant la préfecture de Saint-Denis, à La Réunion. Cette action vise à attirer l’attention des autorités sur la situation humanitaire critique à Mayotte, durement touchée par le cyclone Chido il y a deux semaines.

Selon le collectif, des centaines de familles sont toujours sans abri ni ressources, contraintes de vivre dans des conditions précaires et indignes. "Face à cette crise humanitaire et sociale, nous n’avons plus d’autre choix que de nous mobiliser pour exiger des réponses concrètes et immédiates", explique Amina Djoumoi, porte-parole du collectif.

- Des mesures concrètes exigées -

Le cyclone Chido, qui a ravagé Mayotte, a laissé derrière lui des dégâts matériels considérables et a exacerbé les fragilités sociales de l’île. Malgré les visites officielles sur le terrain, le collectif déplore "l’absence de mesures concrètes pour améliorer la situation des sinistrés".

"Ces déplacements de représentants politiques n’apportent rien de concret aux Mahorais qui souffrent", dénonce Amina Djoumoi. Le collectif RéMa appelle à une solidarité forte entre les deux départements de l’océan Indien. Regardez :

En organisant cette grève illimitée à La Réunion, les membres de l'association espèrent non seulement alerter l’opinion publique mais également contraindre les autorités à agir rapidement.

Les revendications portent principalement sur la mise en place d’un plan d’urgence comprenant des solutions d’hébergement provisoire, l’accès à des ressources de base pour les familles touchées et un soutien renforcé pour la reconstruction des infrastructures détruites.

- Un appel à rejoindre le collectif -

À l’heure où la mobilisation commence, le collectif invite les citoyens de La Réunion à rejoindre leur cause et à exprimer leur solidarité avec les Mahorais. "Il ne s’agit pas seulement de Mayotte, mais de notre responsabilité collective envers ceux qui vivent une crise sans précédent", conclut la porte-parole.

La mobilisation est annoncée comme illimitée. dans l'attente du contenu du plan "Mayotte debout" annoncé dans la soirée par François Bayrou, les organisateurs affirment leur détermination à rester sur place pour se faire entendre.

