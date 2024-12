Cyclone Chido : le patrouilleur Osiris II emporte 100 tonnes de matériels vers Mayotte

Ce samedi 21 décembre 2024, le pont maritime mis en place par l'État après le passage du cyclone Chido se renforce entre La Réunion et Mayotte. En complément des moyens déjà déployés, le patrouilleur des affaires maritimes, l’Osiris II, intègre le pont maritime et amène avec lui 100 tonnes de matériel (Photo : www.imazpress.com)

Au départ du port maritime, il a appareillé ce samedi 21 décembre avec à son bord 100 tonnes de matériel, dont un stock important de bâches à eau de la Croix Rouge, des colis alimentaires et de l’eau potable, et divers autres matériels : groupes électrogènes, vêtements, enduit pour la protection des toitures, matériel de lutte contre la pollution marine et de radiocommunications maritimes.

En fonction des conditions de navigation, il devrait rejoindre l’île aux parfums en début de semaine prochaine, indique la préfecture de La Réunion.

- L'Osiris s'intègre au pont maritime -

Ce navire s’insère ainsi entre les deux porte-conteneurs de la CMA CGM, l’Onego Bora qui a quitté La Réunion le 18 décembre, et le Kailas qui doit appareiller le 23 décembre.

Ce navire, basé à La Réunion, a pour mission habituelle la surveillance des pêches dans la zone océan Indien.

À la demande du préfet de La Réunion, préfet de la zone de défense et de sécurité du sud de l’océan Indien, un équipage a été constitué dans des délais restreints par la société Cap Bourbon pour porter assistance à Mayotte.

