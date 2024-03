Saint-Denis : intensification des opérations de police contre la délinquance

Ce vendredi 22 mars 2024, un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) s'est tenu en présence de Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis, Jérôme Filippini, préfet de La Réunion, et des autorités judiciaires et policières. Cette réunion a été organisée en réponse aux récentes violences urbaines survenues ces dernières semaines. À l'issue de cette rencontre, le préfet et la maire de Saint-Denis ont annoncé une réponse à la fois sécuritaire et préventive (Photo d'illustration sly/www.imazpress.com)

Ces dernières semaines, la violence s'est intensifiée dans les quartiers du Chaudron et de Moufia à Saint-Denis : bagarres de rue, affrontements, un bus caillassé..

Pour rappel, le mercredi 6 mars 2024, un jeune homme de 22 ans avait été sauvagement agressé au sabre au Chaudron. Son pronostic vital était engagé, il ne l'est plus depuis. L'auteur présumé du coup de sabre est lui en détention provisoire. La veille des affrontements avaient eu lieu entre des jeunes et des policiers.

Le syndicat Alliance avait lancé un cri d'alerte à la suite de cette agression "la capitale, Saint-Denis est depuis plusieurs nuits touché par des actes de violences entre bandes de jeunes, les forces de Police ont dû intervenir à plusieurs reprises pour faire cesser ces exactions et proceder à pluiseurs interpellations".

Ce vendredi 15 mars 2024, une patrouille conjointe de la police nationale et de la police municipale, accompagnée des médiateurs de la ville, s'était rendue dans le quartier du Chaudron à Saint-Denis afin de mener une opération anti-délinquance. Ils avaient déambulé dans le quartier afin de rencontrer et d’échanger avec les habitants et les commerçants sur les actions déjà engagées et à venir pour la sécurité et la tranquillité publique du quartier.

- Une réponse préventive et sécuritaire -

Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis explique que "depuis un certain temps, nous avons réfléchi à la manière d'aborder ce sujet, en prenant du recul et en réalisant une analyse approfondie. Ce soir, nous avons également eu la présence du Vice-président du Département, car nous devons comprendre qui sont ces enfants, où ils vivent, qui sont ces familles. Il y a un aspect social important".

En réponse à ces violences, l'élue annonce : "nous avons décidé de nous unir plus que d'habitude pour agir sur la sécurité. Un axe de prévention est mis en place. Il consiste à agir sur les enfants et à accompagner les familles. C'est un travail que nous avons engagé avec le rectorat, la CAF et le département".

La maire de Saint-Denis demande à "avoir plus de médiateurs, d'éducateurs de rue. Actuellement, nous avons 97 médiateurs à Saint-Denis et nous souhaiterions en avoir une vingtaine supplémentaire." Retrouvez ci-dessous son interview :

Le préfet de La Réunion, Jérôme Filippini annonce de son côté qu'une réponse sécuritaire sera également mise en place : "nous agissons dès aujourd'hui. J'ai demandé à la police nationale de continuer et d'intensifier les opérations, d'être présente en veille et de réagir face aux phénomènes de bandes." Retrouvez ci-dessous son interview :

- Des opérations places nettes -

Le préfet annonce la possibilité également d'avoir à nouveau des opérations "places nettes" : "nous avons évoqué la mise en place des opérations 'places nettes' pour contrer les phénomènes de bandes et de violences urbaines. "

"Les opérations 'places nettes' fonctionnent déjà à La Réunion. Nous en avons réalisées une quinzaine depuis le début de l'année. C'est un instrument remarquable qui montre que la place appartient à la loi", explique le préfet.

"Ces opérations ont permis de lutter contre les trafics de drogue et de marquer une présence dans certaines zones où des individus pensaient pouvoir s'installer durablement", se félicite Jérôme Filippini.

"Les aménagements que nous réalisons dans la ville, les espaces dédiés aux familles, montrent que l'espace public est un lieu de rassemblement pour tous. En mettant en place ces opérations on réaffirme que les espaces communs sont des espaces communs. C'est une action qui est importante pour nous", ajoute Ericka Bareigts. Retrouvez ci-dessous leur interview :

Lancées en 2023 par Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, les opérations "places nettes" renforcent la lutte contre la délinquance et plus particulièrement le trafic de stupéfiants.

lc/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com