Meeting de natation : de nouveaux records pulvérisés dans le bassin du Chaudron

Pour le deuxième jour de compétition, ce samedi 21 décembre 2024, les bonnes performances ont continué de s'enchaîner au meeting de natation de l'océan Indien. Léon Marchand a battu son propre record du meeting en série, en demi-finale et en finale du 50m brasse. Damien Joly, le capitaine de l'équipe de France, a également pulvérisé son propre record du meeting, sur 1500m nage libre. Beryl Gastaldello et Clément Secchi ont également établi de nouvelles marques de référence sur 100m papillon Dames et Messieurs. Le Réunionnais Maël Dijoux a lui brillamment remporté le 200m nage libre, au prix d'une dernière longueur dont il a le secret. Le meeting se termine ce dimanche. (Photos: www.imazpress.com)

Trois courses et trois records du meeting sur 50m brasse pour Léon Marchand ce samedi. Avec un temps de 27'86 en finale, il descend sous les 28 secondes après une course où il a été longtemps challengé par Sebastien Capogna, 18 ans seulement.

Léon Marchand a d'ailleurs salué la performance de son jeune compatriote. "C'était cool, il envoie depuis hier, c'était sympa de faire une belle course avec lui", a-t-il notamment expliqué tout sourire au sortir du bassin. Regardez :

Damien Joly, le capitaine de l'équipe de France de natation a lui pulvérisé son propre record du meeting sur le 1500m nage libre. Avec un temps de 15'08.98, il met près de 5 secondes à son ancienne marque établie à 15'13.88.

"Je donne toujours mon maximum ici. J'espère que les gens ont profité. Très content du résultat", a confié après la course le nageur qui s'entraine en Italie. Écoutez :

Béryl Gastaldello s'est imposé sur le 100m papillon Dames avec un temps de 59'42, record du meeting. La précédente marque de référence était détenue jusqu'alors par Emma Morel en 1'01.34

Clément Secchi, le nageur de l'équipe de France et olympien a effacé des tablettes le record de... Léon Marchand (54.36), sur 100m papillon Messieurs. Avec une victoire en 51.86, Clément Secchi devient ainsi le pape du pap sur la distance à La Réunion. Léon Marchand avait décidé de faire l'impasse sur le papillon lors de ce meeting.

- Maël Dijoux fait briller La Réunion -

Au terme d'une dernière longueur supersonique, dont il a le secret, le Réunionnais Maël Dijoux s'est lui brillamment imposé en 01'51.78 sur le 200m nage libre Messieurs. Le nageur du club de Melun devance Aurelien Descamps, et Paul Alves Torres, tous les deux licenciés à Marseille.

Pour rappel, vendredi le quadruple champion olympique, Léon Marchand, avait remporté le 200m brasse. L'icône de la natation française a battu le record de la compétition qu'il détenait en 2'11.46.

Talonné là encore par Sebastien Capogna jusque dans les dernières longueurs, il s'impose en 02'10.78. "Je prends tout dans mon coeur, les jeunes sont adorables, j'ai la possibilité de les inspirer", a-t-il confié à l'issue de la course dans la piscine du Chaudron. Regardez :

Place ce dimanche au dernier jour de compétition. L'ambiance promet d'être bouillante à la piscine du Chaudron. Léon Marchand va nager le 100m brasse, pour ses dernières longueurs dans le bassin de Saint-Denis.

