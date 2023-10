Grand Raid 2023 : Saint-Pierre se prépare à accueillir plus de 7.000 concurrents

La plus grande course à pied de l'île de La Réunion se prépare à accueillir plus de 7.000 concurrents venus du monde entier pour relever le défi de la Diagonale des Fous, du Trail de Bourbon, de la Mascareignes ou de la Zembrocal Trail. "La ville de Saint-Pierre est fière d'être le point de départ de cette aventure exceptionnelle qui traverse les paysages magnifiques et variés de notre île intense" note la commune saint-pierroise dans le post que nous relayons ci-dessous (Photo archives : rb/www.imazpress.com)