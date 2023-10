Handinautique : rendre la mer accessible aux personnes à mobilité réduite

Ce jeudi 26 octobre 2023, la mairie de Saint-Pierre et le CCAS organisent une journée nautique pour tous. Sur trois sites différents, des aménagement ont été fait pour que les personnes en situation de handicaps puissent profiter des plaisirs de l'océan (Photo : pk/imazpress.com)

Sur le port de plaisance de Saint-Pierre, une dizaine de personnes se préparent à embarquer sur les bateaux de l’association des amis de la mer. Leur particularité ? Certains sont en fauteuil, d'autres présentent une déficience mentale ou un autre type de handicap. Comme tous les ans, ils se sont réunis pour la journée Handinautique de Saint-Pierre.



“Les amis de la mer mettent à disposition leurs bateaux, il y a également des canoës sur la rivière d’abord et les personnes peuvent aussi aller à la plage où il y a un équipement pour pouvoir aller se baigner dans le lagon”, explique Simone Rouvray, élue chargée du handicap à la mairiesaint-pierroise.

- Des équipements adaptés -

Port, rivière d’abord et plage : chacun de ces lieux est équipé de matériel spécifique afin de pouvoir accueillir les personnes en situation de handicap. “À la plage, il y a un moniteur certifié qui les transfère de leur fauteuil à un appareil adapté à leur handicap”, note Simone Rouvray.

Pour l’événement, les marins misent sur « la sécurité au maximum ». « L’équipe d’embarquement, il y a des gros bras pour les lever et les accompagner sur le bateau... Mais c’est avant tout bien les accompagner et qu’ils se sentent à l’aise”, confie Jean-Yves Mounoussamy, président des amis de la mer, l’association partenaire de cette journée.

À partir de novembre, les activités canoë et baignade dans le lagon seront accessibles plus régulièrement aux personnes en situation de handicap. Comme les années précédentes, entre 200 et 250 personnes sont attendues pour cette édition de la journée handinautique.

pk/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com