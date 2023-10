Saint-Pierre : l'Odhirathon, une journée pour parler des maladies chroniques

L’Odhirathon revient pour une quatrième édition sur le front de mer de Saint-Pierre ce dimanche 29 octobre 2023. Au programme : conférences, dépistage mais aussi ateliers culturels pour sensibiliser aux maladies chroniques qui touchent particulièrement les Réunionnais. (Photos pk/imazpress.com)

Obésité, Diabète, Hypertension et insuffisance rénale : ces pathologies concernent près d’un Réunionnais sur cinq et seront toutes abordées lors de l’Odhirathon de ce dimanche.

"Souvent on ne pense pas que tout cela est associé. Pendant les conférences, on va parler des interactions entre ces maladies. Il ne faut plus traiter ces maladies à part mais ensemble", estime Marie-Rose Won Fah Hin, directrice générale de l’Aurar, l’une des associations organisatrices de l’évènement.



- Des maladies dont souffrent davantage les Réunionnais -



En 2019, 45% des Réunionnais étaient en surcharge pondérale. Quant au diabète, sa prévalence est deux fois supérieure sur notre île que dans l’Hexagone. Celle de l’insuffisance rénale chronique est trois à quatre fois supérieure. L’hypertension artérielle, elle, touche un adulte sur trois dans le département.



- De nombreuses activités -



L’Odhirathon aura lieu de 7h30 à 17h au jardin de la plage de Saint-Pierre. La journée commencera à 7h par une marche urbaine libre et gratuite (pour laquelle il faut s’inscrire). Des conférences et débats sur les maladies prendront place ainsi que des actions de prévention et de dépistage par de nombreuses associations.



"L’après-midi, il y aura des moments de musique et du live painting avec Charly Lesquelin. Les peintres s’inspireront ce qu’on va chanter", fait savoir Nicole Dambreville, la marraine de l’évènement, chanteuse et comédienne.

Un hommage à Tiloun, lui aussi chanteur et parrain de l’association, décédé en 2020, est également prévu, en présence de sa famille.

pk/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com