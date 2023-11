Saint-Pierre : un village santé et jeunesse dans les jardins de la plage

La Ville de Saint-Pierre invite la population à participer au village santé et jeunesse le dimanche 26 novembre 2023, de 9h à 16h, aux jardins de la plage. "Venez découvrir les stands d’information et de prévention santé pour tous, vous faire dépister gratuitement pour le diabète, l’hypertension, l’insuffisance rénale et l’obésité, et célébrer les droits des enfants à l’occasion de la journée internationale qui leur est dédiée" note la mairie saiint-pierroise (Photo d'illustration www.imazpress.com)