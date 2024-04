Grand Raid 2024 : plus de 7.000 inscrit.e.s pour la 32e édition

Du jeudi 17 octobre au dimanche 20 octobre 2024, la Diagonale des Fous, le Trail de Bourbon, la Mascareignes, le Zembrocal Trail et le Métis Trail, les cinq parcours du Grand Raid, accueilleront 7.085 compétiteurs, dont près de 4.000 Réunionnaises et Réunionnais. L'équipe du Grand Raid a également profité du point presse de ce mardi 2 avril pour dévoiler l'affiche de cette 32e édition, faire le point sur les cinq parcours et les aménagements effectués. (Photo Photo rb/www.imazpress.com)

Des nouveautés sont à noter pour l'édition 2024 du Grand Raid. Une nouvelle course, le Metis Trail a fait son apparition. Au programme, 600 personnes affronteront un parcours de 50 Km de Saint-Paul à Saint-Denis.

Le passage par le Maïdo fait son retour pour les coureurs du Trail de Bourbon et de la Diagonale des Fous. Enfin, pour cette dernière ; un départ unique à Saint-Pierre aura lieu avec tous les coureurs, contrairement aux éditions précédentes et leur départ en plusieurs vagues de participants.

Lire aussi - Grand raid : le retour du Maïdo et l’apparition du Métis Trail pour l’édition 2024

Le cyclone Belal, ayant fait des dégâts en début d'année, certains sentiers de Mafate et du Maïdo ont été sécurisés via un élargissement du chemin, la mise en place de ligne de vie, et la construction de murets. La totalité des travaux ont pu être financés par le conseil départemental. Ce dernier soutient l'Office Nationale des forêts, gestionnaire de 55% du parcours du Grand Raid, soit 987 Km de sentiers.

Le profil des coureurs du Grand Raid 2024

Parmi les 7085 inscrits, un peu moins de la moitié viennent de France hexagonale et d'autres pays pour prendre part à la course à pied la plus mythique de l'île.

Les femmes seront 1.619 à s'élancer des cinq courses du Grand Raid 2024. Le départ du Relais Zembrocal accueillera un grand nombre de femmes, avec un total de 375 compétitrices, soit 43% des participants.

Sur les 4.327 personnes sur liste d'attente, quelques-uns pourront participer au Grand Raid si des désistements ont lieu. Ne vous découragez pas, vous serez peut-être l'un de ces chanceux !

Rendez-vous à La Redoute – Saint Denis, point d'arrivée des cinq courses du Grand Raid, pour féliciter les participants venant à bout de l'édition 2024.

Lire aussi - Grand Raid 2024 : et les trailers tirés au sort sont...

dm/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com