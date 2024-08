Mondiaux de kneeboard : Olivier Marimoutou vise un nouveau podium

La saison des championnats du monde continue pour Olivier Marimoutou. Après avoir participé en mai 2024 aux championnats du monde de dropknee au Chili, le surfeur réunionnais participe à partir de ce samedi aux mondiaux de kneeboard. Arrivé en Afrique du Sud depuis lundi, la compétition se déroulant à Jeffrey's Bay, il affrontera les plus grands champions de la discipline et espère se hisser une nouvelle fois sur le podium (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

"Avec la différence de température, il a fallu s'habituer, on n'est pas sur le même climat que La Réunion" plaisante Olivier Marimoutou. "Il faisait 12 degrés à notre arrivée, et l'eau est à 17 degrés. Les conditions vont être plus rudes, mais on va s'adapter" confie-t-il.



La compétition, qui débute ce samedi, se clôturera le 25 août prochain. "Le niveau va être excellent. Il y a des athlètes venus des Etats-Unis, d'Australie, on est une dizaine de Français dont deux Réunionnais…Les meilleurs du monde seront là" s'enthousiasme-t-il.



La Nouvelle-Zélande, le Portugal, le Brésil, la Grande-Bretagne, le Venezuela, l'Irlande, le Canada et bien sûr l'Afrique du Sud seront représentées lors de cette compétition.



"On va aller chercher le podium mais ça risque d'être compliqué, vu la compétition" ajoute Olivier Marimoutou, arrivé 3ème lors de l'Open de 2022 en Grand Master. Norbert Sénescat tentera aussi de son côté de mettre La Réunion en lèr lors de la compétition.

- Une discipline qui revient en force -



Au total, 160 compétiteurs seront présents tout au long de la semaine. "C'est une soixantaine de plus qu'il y a deux ans au Portugal, ça montre bien qu'il y a un vrai intérêt pour le kneeboard" estime Olivier Marimoutou.Mais qu'est-ce que le kneeboard, et quelle est la différence avec le dropknee ? "C'est la planche qui change. En kneeboard, on utilise une planche de surf à genou. En dropknee, on utilise une planche plus courte et plus large, à genou toujours" détaille le surfeur.

Discipline pratiquée "par les anciens", comme le souligne Olivier Marimoutou et devenue presque marginale dans les années 80, 90 et 2000, connaît un retour en grâce. "Il n'y a jamais eu d'arrêt total de la discipline mais la Fédération française a priorisé le surf", dit-il.

À 46 ans, il "aimerait réitérer un podium comme il y a deux ans", où il avait décroché la médaille de bronze. "Si j'ai réussi il y a deux ans, le podium est toujours à portée de main. Même si la compétition va être rude" admet-il.

C'est ce samedi que le surfeur en saura plus concernant l'organisation de la compétition et la formation des équipes. Avec un top départ donné, si la météo le permet, dès dimanche.

as/www.imazpress.com/redac@ipreunion.col