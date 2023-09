Rugby : le Réunionnais Louis Bielle-Biarrey titulaire face à l'Uruguay

Ce jeudi 14 septembre 2023, la France va affronter l'Uruguay lors d'un match pour la Coupe du Monde. Un match à suivre dès 23 heures (heure Réunion). Parmi les joueurs titulaires, Louis Bielle-Biarrey, jeune Réunionnais de 20 ans, joueur à l'UBB (Union Bordeaux-Bègles). Ce match sera son tout premier en Coupe du monde avec le XV de France. Le sportif devient par la même occasion le plus jeune joueur de l’histoire des Bleus à disputer un match de Coupe du monde.

Louis Bielle-Biarrey va donc jouer son premier match de Coupe du monde avec le XV de France. Ce jeudi, il sera titulaire à l’aile face à l’Uruguay.

"Je suis évidemment super content. C’est vrai que tout va très vite pour moi depuis un petit bout de temps, je ne réalise pas forcément. Je débuterai ce match avec beaucoup d’enthousiasme et avec l’envie de prendre du plaisir", a-t-il témoigné à Sud-Ouest.

À 20 ans et 88 jours très exactement, il deviendra le plus jeune joueur de l’histoire des Bleus à disputer un match de Coupe du monde. Avant lui, Romain Ntamack était âgé de 20 ans et 143 jours lorsqu’il avait disputé son premier match du Mondial 2019 face à l’Argentine.

"Je l’ai appris sur les réseaux", a commenté Louis Bielle-Biarrey ce mardi en conférence de presse. "Ça ne m’évoque pas grand-chose. Je suis content mais ce n’est pas ça qui va nous aider à être champions du monde en tout cas".

De plus, "j'avais des sessions de rattrapage en début d'année (universitaire), je ne pouvais pas y aller. Pour les études, c'est de plus en plus compliqué de faire les deux mais je vais m'accrocher : cela va peut-être prendre un peu plus de temps. Je veux aller au bout de mes études. Cela me fait du bien de ne pas penser tout le temps au rugby", a ajouté le Girondin.

