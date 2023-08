Fin d'éruption au Piton de la Fournaise

Le Piton de la Fournaise s'est rendormi ce jeudi matin 10 août 2023. "L’éruption débutée le dimanche 2 juillet 2023 s’est arrêtée ce jour aux alentours de 5h" informe l'observatoire volcanologique. "Aucune hypothèse n’est écartée pour l’instant quant à l’évolution de la situation à venir (arrêt définitif, reprise de l'activité sur lecmême site, reprise de l'activité sur un autre site), compte tenu de la poursuite de l’inflation de l’édifice" précisent les volcanlogues (Photo : rb/www.imazpress.com)

Pour rappel, le dimanche 2 juillet 2023, il y a plus d'un mois, alors que l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise annonçait une éruption imminente, le volcan décidait de sortir de son sommeil pour la première fois de l'année à 8h30. Aussitôt, la préfecture déclenchait l'alerte du plan Orsec de niveau 2 avec interdiction d'entrée dans l'enclos.

Une fois l'éruption annoncée, de nombreuses personnes se sont rendues sur la route des laves pour observer le spectacle sur les Grandes Pentes. Le soir même une nouvelle fissure apparaissait sur le flanc sud-est du piton.

Dès le lendemain, la coulée de lave commençait à se rapprocher de la route jusqu'au 6 juillet, jour où le front s'est arrêté à 1,8 kilomètre et s'est figé.

Même si l'éruption n'est plus visible depuis la route des laves et que l'intensité baisse, elle poursuivra sa lancée en se concentrant au niveau de la bouche éruptive au sud-est de l'enclos. L'écoulement de la lave s'effectue alors en tunnel à proximité du cône volcanique qui poursuit son édification.

Le 22 juillet, malgré la baisse d'activité, le spectacle est redevenu visible de la RN2 pour le plus grand plaisir des admirateurs.

La première éruption de l'année est donc terminée. Elle a été relativement longue, mais elle n'a pas battu de record.

En effet, en 1998, après un sommeil qui aura duré six ans, le volcan se réveille le 9 mars pour plus de 6 mois d'éruption ininterrompue. À partir du 15 août, des coulées de lave hors enclos seront observées et s'immobiliseront à 2,5 mètres de la RN2. L'éruption a donné naissance à trois cratères dont le piton Kapor.

Moins longue (29 jours) mais très impressionnante, l'éruption du 2 avril 2007, la plus forte depuis au moins un siècle, s'était démarqué par son intensité exceptionnelle. Une fissure d’environ 1 km de long avec des projections de lave dépassant les 100 m de hauteur, été apparu sur le rempart du Tremblet. La lave, séparée en deux bras, progressait très vite en direction la RN2. Le bras sud de la coulée avait fini par atteindre l’océan.

Beaucoup plus tard, en 2018, l'année a été particulièrement intense avec quatre phases éruptives enregistrées sur une durée totale d'activité de 83 jours.

Plus récemment, la première éruption de 2021 s'était étendue sur 45 jours.

