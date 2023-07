Piton de la Fournaise : l'éruption ne désarme pas depuis 24 jours

Voilà 24 jours très exactement que le Piton de la Fournaise est entré en éruption. 24 jours que l'éruption oscille entre plus ou moins d'activité, se laissant apercevoir, d'autres fois non. Mais alors que le spectacle semblait faiblir, ces derniers jours, la lave a de nouveau été aperçue du côté de la route des Laves (RN2) ce week-end. Et ce, pour le plus grand bonheur des Réunionnais et des vacanciers, même si la couverture nuageuse était de retour ce lundi (Photo rb/www.imazpress.com)

Mais attention, si l'éruption se poursuit, l'amplitude du trémor volcanique (indicateur d'une émission de lave et de gaz en surface) reste toutefois très faible par rapport au début de l'éruption le 2 juillet 2023.

Les variations d'amplitude des signaux sismiques enregistrés dimanche 23 juillet qui ont laissé croire un regain d'activité ont rapidement disparu.

De son côté, le front de coulée lui, n'a pas évolué depuis le 5 juillet et reste désormais figé à 1,8 kilomètre de la route.

- Pas de nouvelles fissures à prévoir -

L'activité sismique enregistrée reste elle très faible. Sur les dernières 24 heures d'ailleurs, aucun séisme volcano-tectonique superficiel n'a été enregistré.

"Une faible activité qui entraine une diminution du risque d'apparition d'une nouvelle fissure et ou d'effondrement dans le cratère, "indique l'OVPF.

Toutefois, une faible inflation du massif se poursuit, indiquant une re-pressurisation du système d'alimentation du volcan avec possiblement le transfert de magma profond vers ce dernier, signe que l'éruption débutée le 2 juillet est loin d'être terminée.

- Prudence en allant observer l'éruption -

"Une vigilance accrue est demandée dans les secteurs bordant l’enclos nord et sud. En effet, compte tenu de la forte probabilité́ de l’émission d’un magma dégazé, il se pourrait que les stations de l’OVPF situées dans le secteur n’enregistrent pas de trémor volcanique si une fissure devait s’ouvrir à basse altitude et / ou hors-enclos" a déclaré l'OVPF.

Jérome Filippini, préfet de La Réunion a rappellé qu'il était "interdit et dangereux de tenter d'accéder aux coulées de lave depuis la RN2" en raison de ce risque de fissures éruptives.

S’aventurer depuis la RN2 sur les pentes du volcan exposerait à un danger mortel.

Il est également demandé d’éviter les arrêts intempestifs sur la RN2 et ses abords risquant de produire des accidents ou des problématiques de circulation. Il convient aussi de ne pas gêner l’évolution des secours.

La RN 2 reste ouverte à la circulation, mais il est interdit de s’écarter de la route.

