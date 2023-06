Battle of the Year : Les Affranchis s'imposent à la Friche

Hier, samedi 10 juin 2023, le Battle Of The Year (BOTY), évènement hip-hop incontournable, a fait son grand retour à la Friche du Port. Malgré la pluie en début de soirée, le public était au rendez-vous, le spectacle aussi. Les meilleurs crews, B-Boys et B-Girls de La Réunion se sont affrontés sur la piste. Et cette année, Les Affranchis remportent la victoire. Pour les battles individuels, Killian Tréport et Karla ont su briller. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Les gradins étaient plein à craquer pour voir les qualifications régionales du BOTY. La soirée a débuté avec le premier passage tant attendu des crews.

Les Affranchis (Le Tampon) , Ultimatum (Le Port) , les Brigands (Le Tampon), 974 Allstars (Saint-Pierre), Majestic Killers (Le Tampon), Break des Docks (Le Port) ont enflammé la scène.

Pour cette édition, Sékou (Legiteam Obstruxion - France), Maamar (Submarin Crew - France) et Tawfiq (The Ruggeds -Pays Bas) avaient la lourde tâche de désigner les gagnants.

Et c'est finalement le groupe des Afffranchis qui a conquis le jury. Face à Ultimatum, vainqueur de 2022, les danseurs du Tampon se sont montrés à la hauteur. Ils accèdent donc à la prochaine étape, la finale nationale à Montpellier en octobre.

Sur scène, s’affrontaient également 11 B-Girls et 16 B-Boys. Après avoir passé les quart, demi-finale et finale, deux d’entre eux ont été récompensés par le jury pour leur prestation. Pour les B-Girls il s’agit de Karla, qui avait déjà gagné en 2022. Du côté des B-Boys, victoire pour Killian Tréport, membre de l'équipe de France de break en pleine préparation pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024.

En plus des battles, les curieux pouvaient accéder à salle d’entraînement, Dj Tajmahal a montré qu'il savait faire bouger le public tout autant que les danseurs et des grapheurs ont réalisé une fresque haute en couleur à l'image de ce Boty 2023.





En octobre, Les Affranchis, Karla et Killian devront être les premiers du classement à Montpellier pour avoir la chance de s'envoler en direction du Japon où se déroulera la grande finale internationale.

