Le Port : le Battle of the Year va faire vibrer la Friche

Évènement incontournable de break à La Réunion, le Battle of The Year (BOTY) est de retour en ce mois de juin 2023. Les meilleurs crews, B-Boys et B-Girls réunionnais s'affronteront pour l'occasion à la Friche du Port ce samedi 10 juin à partir de 18h et tenteront de se qualifier pour la finale nationale à Montpellier (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Pour cette 16ème édition, Ali Bacar El Hadad, membre du collectif hip-hop 974 et co-organisateur du Battle of the Year a travaillé toute l'année pour dénicher les talents aux quatre coins de l'île.

Au total, six crews, 16 B-Boys et 14 B-Girls participeront aux battles régionales ce samedi soir.

À noter que cette année, le nombre de B-Girls inscrites a doublé. Une belle avancée pour Ali Bacar El Hadad qui estime que les filles ont leur place à prendre dans le hip-hop.

L'objectif pour les danseuses sera le même que pour les B-Boys, séduire le jury afin de décrocher sa place en finale nationale qui se tiendra à Montpellier.

- Un jury de renom -

Il y aura de grands danseurs parmi les participants mais aussi parmi le jury comme Sékou Diagouraga, triple champion de breakdance.

L'année dernière, le danseur s'est qualifié lors de la finale nationale à Montpellier et est allé jusqu'en quart de finale au Japon avec le collectif Legiteal obstruxion.

Autre membre du jury, Maamar qui vient de Montpellier, ville de la prochaine étape de la compétition. "Samedi, on attendra des danseurs qu'ils nous apportent leur touche personnelle, nous fassent vibrer et nous emmènent dans leur univers" développe-t-il.

Parmi les critères de sélection des juges, la musicalité des danseurs, leur originalité, la construction de leur passage, la prestance ou encore l'originalité des mouvements.

Au son, c'est Dj Tajmahal, le Dj officiel du BOTY France depuis 20 ans qui accompagnera les B-Boys et B-Girls.

En plus du Battle de samedi, des animations 100% hip-hop ont déjà démarré depuis le 3 juin sur toute l'île avec des stages et rencontres organisés par plusieurs associations.

Un circle vibes et une block party sont encore prévus ce mercredi 7 juin à Saint-Pierre et ce vendredi 9 juin à Saint-Denis avant le jour J.

- S'ouvrir aux opportunités nationales et internationales -

De La Réunion au Japon en passant par Montpellier, le grand battle prévu ce samedi est une vraie opportunité pour les danseurs de l'île de s'exporter et Killian Tréport le sait mieux que personne. Très tôt, il a commencé à participer à cette compétition. Il est aujourd'hui membre de l'équipe de France et se prépare aux JO 2024.

"Le BOTY a été un tremplin très important dans ma carrière de danseur et cela m'a permis d'arriver là où je suis aujourd'hui. Ce type d'événement permet vraiment de s’ouvrir sur le monde" exprime le danseur qui fera de nouveau parti des B-Boys qui performeront en individuel et en crew (avec Ultimatum) à l'occasion de cette nouvelle édition.

L'entrée est au prix de 10 euros sur www.monticket.re et de 12 euros sur place. Pour les enfants de moins de 12 ans, ce sera 8 euros sur site et 10 euros sur place.

ks/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com