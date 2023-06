Le Port : c'est l'heure du Battle of the Year à la Friche

Ce samedi 10 juin 2023, dès 18h, le Battle of the year (BOTY), grand évènement de hip-hop à La Réunion investira la Friche au Port. Les meilleurs crews, B-Boys et B-Girls de l'île joueront leur qualification pour la finale qui aura lieu à Montpellier. La compétition est revenue l'année dernière après deux années d'absence en raison de la crise sanitaire.

Si 2022 marquait la relance du BOTY, cette année le grand battle est complétement relancé avec non pas quatre mais six crews en compétition.

Le principe est simple, les danseuses et danseurs vont s'affronter sur la scène de la Friche, installée pour l'occasion, au rythme de Dj Tajmahal, le Dj officiel du BOTY France.

Du côté des B-Girls, les participantes sont plus nombreuses cette année avec 14 compétitrices contre 8 en 2022.

Pour les B-Boys l'affiche est au complet avec 16 participants. Parmi eux Killian Tréport, membre de l'équipe de France en préparation pour les Jeux Olympiques 2024.

Comme pour l'édition précédente, une mention spéciale est faite à l'entrée du breaking dans les disciplines olympiques avec en perspective les Jeux de Paris.

- Des invités de marque -

Les B-Boys Sékou, Maamar et Tawfiq ont été selectionnés pour constituer le jury ce soir.

Du collectif Legiteal Obstruxion, Sékou est triple champion de breakdance. L'année dernière, le danseur s'est qualifié avec son crew lors de la finale nationale du BOTY à Montpellier et est allé jusqu'en quart de finale au Japon.

Maamar, venu de Montpellier, est une véritable légende dans le milieu. Il est l'un des premier à ouvrir une école de breakdance dans sa ville en 2001. En 2015, son groupe SubMarine devient vice-champion de France.

Tawfiq originaire des Pays-Bas est quant à lui l'un des membre des Ruggeds, un crew de renommée mondiale et pratique le breakdance depuis ses 15 ans.

En plus des battles, des stands assocatifs et de restauration s'installent à la Friche.

L'entrée est au prix de 10 euros sur www.monticket.re et de 12 euros sur place. Pour les enfants de moins de 12 ans, ce sera 8 euros sur site et 10 euros sur place.

Le programme complet de la soirée ci-dessous.

18h00 - Ouverture des portes et freestyle Dj Tajmahal

18h30 / 18h40 - Showcase Afro House (Street ArtMy)

18h40 / 18h50 - Showcase BeatBox

18h50 / 19h - Présentation des Juges, MC’s et Dj’s

19h00 - Shows Chorégraphiques Coeur 2 Rue (Le Tampon) UltimaKids (Le Port, 3 Bassins, la Possession) Force Of Nature (La Réunion Sud et Ouest) Brigands Crew (Le Tampon)

19h30 / 20h15 - Battle 1vs1 / 8 émes de Finale

20h15 / 20h55 - Battle 1vs1 / Quarts de Finale

20h55 / 21h10 – Battle 1vs1 Demi Finales

21h10 / 21h25 – Battle 1vs1 Finales

21h25 / 21h40 – Battles Crew Demi-finale 1

21h40 / 21h55 – Battles Crew Demi-finale 2

21h55 / 22h10 - Cercles

22h10 - Finale

22h25 - Résultats et Remise des prix

ks/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com