Sommet économique à Madagascar : une résolution adoptée, des actions concrètes attendues

Antananarivo a accueilli, du 5 au 7 décembre 2024, le CEO Summit, un sommet réunissant plus de 375 décideurs économiques et institutionnels venus de toute l’indianocéanie. Placée sous le marrainage de la présidente de la Région Réunion, Huguette Bello, cette première édition a débouché sur une résolution visant à structurer une coopération économique durable entre les territoires de la région. (Photo : www.imazpress.com)

"Ce sommet doit être le point de départ d’une coopération renforcée et d’un partenariat durable. La Réunion est prête à apporter son expertise pour accompagner cette dynamique." C'est avec ces mots que la présidente de la Région, Huguette Bello, marraine de l’événement, a salué l'adoption d'une résolution par le CEO Summit.

Au terme de deux jours de débats, les différents acteurs économiques et institutionnels présents sont tombés d'accord pour collaborer afin de renforcer les échanges économiques au sein de la zone océan Indien.

- Le sommet acte la création d'un label "océan indien" -

L’un des piliers de la résolution réside ainsi dans la création d’une plateforme régionale sous le label "océan indien". Ce projet vise à accroître l’attractivité économique et touristique de la région, notamment par la relance des Îles Vanille et la mise en avant d’un "tourisme durable et régénératif".

Les échanges intra-régionaux, freinés par des normes commerciales complexes, devraient également être dynamisés. Parmi les solutions avancées figurent la mise en place d’une zone de libre-échange, l’harmonisation des réglementations et la création de cartes de circulation facilitant les déplacements inter-îles.

- La sécurité alimentaire comme priorité -

La sécurité alimentaire a, de l'avis de tous, été identifiée comme une priorité régionale. Une cartographie des ressources agricoles sera élaborée pour encourager des pratiques de production responsables et développer des chaînes de valeur locales.

Edgard Razafindravahy, secrétaire général de la Commission de l’océan Indien, a d'ailleurs appelé à exploiter pleinement le potentiel agricole de Madagascar pour renforcer l’autonomie alimentaire régionale.

Les discussions finales ont également porté sur le renforcement des infrastructures de transport. Le lancement d’une compagnie maritime régionale et l’amélioration des connexions aériennes figurent parmi les projets phares, avec pour objectif de fluidifier le commerce et d’attirer des investisseurs.

- Un sommet sur le leadership féminin à La Réunion -

Enfin, un volet dédié à l’inclusion a mis en avant le rôle des femmes dans le développement économique régional. Un sommet sur le leadership féminin réunira en 2025, à La Réunion, des dirigeantes des territoires de l’océan indien et d’Afrique.

Tiana Rasamimanana, président du Syndicat des industries de Madagascar, a de son côté salué des "échanges fructueux", tout en appelant à plus d’efforts pour concrétiser les initiatives. "Nous avons parlé de marché commun de l’océan Indien pendant des années sans résultats tangibles. Cette résolution doit enfin changer la donne."

- Passer de la parole aux actes -

Tantely Rakotomalala, cofondatrice de BeCom et organisatrice du sommet, a rappelé dans son discours de clôture l’importance d’actions concrètes : "Ce sommet est une réussite si les résolutions prises ici se traduisent rapidement par des réalisations tangibles."

C’est David Ralambofiringa, ministre de l’Industrialisation et du Commerce de Madagascar, qui a officiellement clôturé le CEO Summit 2024. Il a également exhorté les participants à transformer les ambitions en actes : "Les pouvoirs publics et les acteurs économiques doivent travailler de concert pour réaliser les engagements pris. La responsabilité de chacun est engagée."

- La Réunion accueillera le CEO Summit 2026 -

Le ministre a également confirmé que les propositions issues de cette résolution seront présentées lors du prochain sommet des chefs d’État de la Commission de l’océan Indien, prévu en avril 2025 à Nosy Be.

La prochaine édition du CEO Summit, est quant à elle prévue en 2025, toujours dans la capitale malgache. Le sommet économique posera ensuite ses valises à La Réunion, en 2026. L'occasion de mesurer les avancées réalisées et de poursuivre les efforts en faveur d’une coopération régionale renforcée.

- Dominique Valgresy remporte un award -

À noter que lors du gala de clôture, plusieurs award ont été décernés par les organisateurs du sommet. Celui de l'innovation de l'année est revenu à Dominique Valgresy, présidente du groupe GMD.

La holding spécalisée dans les marchés de la vente d'intrants agricoles, de matériels et de formation agricole porte un concept de magasin agricole en libre-service, avec une offre d’intrants différenciante pour toutes les filières végétales.

Le groupe réunionnais travaille déjà avec l'île Maurice et colle donc pleinement aux objectifs de coopération fixés par le CEO Summit.

