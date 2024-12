Sommet économique à Madagascar : une cérémonie inaugurale porteuse d'ambitions

La cérémonie d’ouverture du CEO Summit a eu lieu ce jeudi matin 5 décembre 2024 à Antananarivo (Madagascar). 500 décideurs économiques venus de 12 pays - La Réunion est fortement représentée -, assistent à ce Sommet économique. La présidente de la Région Réunion, Huguette Bello, a ouvert la séquence des discours avant que le président de la République malgache, Andry Rajoelina, ne lance officiellement le Sommet. La matinée a été rythmée par des interventions engagées et des perspectives ambitieuses pour la région océan Indien. (Photo : www.imazpress.com)

Huguette Bello, la marraine du sommet économique qui se tient dans la capitale malgache a capter l'attention de l’assemblée dès les premiers mots de son discours d'ouverture : "Cette île est pour de nombreux Réunionnais, la terre mère. Nous sommes une petite île et vous êtes un pays continent."

Lire aussi - Sommet économique à Madagascar : Huguette Bello à la tête d'une délégation de La Réunion

La présidente a souligné les liens historiques et culturels unissant La Réunion et la Grande Île, tout en évoquant les opportunités de coopération à venir. Elle a rappelé notamment que Madagascar accueillera, en 2025, la commission de l’océan indien ainsi que le 45ᵉ sommet des chefs d’État à Nosy Be, en avril.

- Un discours d'ouverture politique -

La présidente de la Région a également mis en avant les expertises que La Réunion peut offrir à la Grande Île, notamment dans les domaines techniques, de la recherche et de l’innovation.

Toutefois, ses propos ont rapidement pris un ton plus politique, dénonçant d'abord "les séquelles de la colonisation qui nous a assigné le rôle de matières premières agricoles et minières. L'hémisphère nord nous prend tout" a-telle lancé avec force sous les acclamations d'une assemblée visiblement conquise par le ton très engagé du discours.

Lire aussi - Région : la délégation réunionnaise unie à la veille d'un sommet économique inédit

Après cette vive critique d'un système d’échanges déséquilibré entre les pays du nord et ceux du sud, elle a plaidé pour une coopération sud-sud renforcée.

"Ce n'est pas possible que nos pays possèdent autant de richesses, et que nos populations soient si pauvres" a-t-elle encore lâché en s'éloignant de ces fiches comme pour finir de convaincre un auditoire de plus en plus réceptif à mesure que le discours avançait.

- Un sommet économique pour "tenir les promesses" -

Huguette Bello a également fustigé les normes commerciales qui freinent les échanges régionaux : "Il y a des normes, des normes et encore des normes qui empêchent Madagascar de commercer avec nous à La Réunion", regrettant que des oignons chinois soient importés et vendus si facilement alors que des productions régionales pourraient satisfaire la demande.

Lire aussi - Région Réunion : une marque de territoire pour valoriser La Réunion

Parmi les solutions proposées, la présidente a réaffirmé son soutien au projet de création d’une compagnie maritime régionale, porté par Théophane. "Faisons donc en sorte que les promesses de ce sommet soient tenues", a-t-elle martelé pour conclure son discours sous une standing ovation d'un auditoire debout.

- Deux jours pour créer des "synergies régionales" -

Avant la prise de parole d'Huguette Bello, Tantely Rakotomalala, la cofondatrice de l’agence de communication BeCom à l'origine du sommet, a salué la venue de la marraine de cette première édition : "Votre présence avec une délégation en masse et en qualité donne à ce sommet une résonance extraordinaire."

Elle a également expliqué les ambitions derrière l’organisation de cet événement, destiné à renforcer les synergies économiques régionales. Regardez :

Le président du Syndicat des industries de Madagascar, Tiana Rasamimanana, a de son côté insisté sur l’importance d'une union régionale : "La force de notre région réside dans la complémentarité de chacune de ses îles." Il a plaidé pour une réduction de la dépendance vis-à-vis des importations et pour un positionnement plus fort sur le marché mondial.

Lire aussi - CEO Summit 2024 : la présidente de la Région en visite officielle à Madagascar

Sa stratégie repose sur trois piliers : la vision, les valeurs partagées et la volonté d’agir. Il a exhorté les décideurs politiques à adopter des réformes immédiates pour permettre à la région de devenir un acteur incontournable du commerce international. Écoutez :

- La sécurité alimentaire, une priorité régionale -

Edgard Razafindravahy, secrétaire général de la Commission de l’océan indien, a axé son intervention sur la sécurité alimentaire face au dérèglement climatique. "Nous ne pouvons plus compter sur les autres pour nourrir nos peuples", a-t-il déclaré, appelant à exploiter les vastes plaines malgaches pour nourrir la région.

Lire aussi - Huguette Bello a reçu la ministre adjointe de l’environnement de Maurice

Il a conclu en lançant un appel à l’action aux décideurs présents : "Une région où chaque enfant se couche le ventre plein n’est pas une utopie, mais une opportunité si nous avons le courage de la saisir."

- Le président de la République promet de nourrir son peuple -

C’est Andry Rajoelina, le président de Madagascar, qui a officiellement lancé le sommet économique. Insistant sur la transformation agricole comme priorité nationale, il a annoncé des objectifs ambitieux, notamment le passage de 3 à 12 tonnes de riz par hectare grâce à la modernisation des exploitations.

"Nous avons fait de la transformation agricole une priorité", a-t-il affirmé en affirmant qu'il avait pour ambition première de "nourrir son peuple, comme un bon père de famille". Le président malgache a terminé son discours en déclarant ouvert le sommet, laissant place aux échanges, tables rondes et rencontres entre les différents acteurs.

pb/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com