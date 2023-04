Camp Run-Ball : en 24 heures à peine, les inscriptions sont complètes

La ligue de basketball de la Réunion a annoncé ce jeudi 20 avril 2023, la fermeture des pré-inscriptions pour le camp Run-Ball 2023 au Port qui se déroulera du lundi 3 au vendredi 7 juillet 2023. Après l'engouement suscité par l'événement à travers les têtes d'affiches présentes, un deuxième complexe sportif a été ouvert pour accueillir les jeunes. (Photo : archives Imaz Press)

Grâce à l'obtention d'un 2ème site (l'Oasis du Port) en renfort de celui du Complexe Sportif Municipal, "nous avons pu ouvrir non pas 120 places mais 210!" s'enthousiame la ligue régionale de basketball (LRBB).

En 24h, le secrétariat de la ligue a réceptionné plus de 250 demandes de pré-inscription. "À l'heure de rédaction de ce communiqué, nous recevons encore beaucoup de demandes". La ligue ne s'attendait pas à une telle mobilisation.

Point important : "Nous informons les parents, qu'il faut absolument attendre une confirmation de la ligue pour savoir si l'inscription de leur enfant est validée."

Malheureusement, il y aura de la déception pour les jeunes qui ne pourront pas être inscrits.

Malgré une augmentation de la capacité d'accueil, il est impossible pour la LRBB de satisfaire 100% des demandes. Ce qui est sûr, c'est que chaque club de l'île aura des jeunes présents au camp Run-Ball 2023.

- Têtes d'affiche de la NBA et de l'équipe de France -

Cet événement majeur pour le monde du basketball Réunionnais - qui n'a plus eu lieu depuis 2016 -, a déjà accueilli, de grands champions, notamment Tony Parker en 2013.

Le Run-Ball a vu le jour en 2010 et la dernière édition remonte donc à 2016. Sept ans plus tard, revoici l'événement pour une nouvelle édition.

Le thème tricolore a été retenu cette année, dans le cadre des Jeux Olympiques qui auront lieu l'année prochaine. Les invités de marque sont donc tous et toutes français.e.s et évoluent dans des championnats différents.

Le camp Run-Ball accueillera donc 210 marmays U13 et U15 licenciés dans les clubs réunionnais. Ils pourront notamment dribler avec les deux parrains qui sont d'anciens joueurs de NBA (ligue la plus prestigieuse aux États-Unis) Vincent Poirier et Petr Cornelie. Mais aussi avec les deux marraines qui sont des pilliers de l'équipe de France et qui cumulent à elles deux plus de 450 sélections au sein de l'équipe nationale : Endy Miyem et Sandrine Gruda.