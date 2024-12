Net Bourse : des étudiants toujours sans nouvelles, le Département assure traiter les dossiers

Depuis plusieurs mois, des étudiants attendent le versement ou des réponses sur l'aide départementale Net Bourse, en vain… L'excuse qu'ils entendent : le piratage informatique qu'on subit les services du Département. De son côté, la collectivité explique être "mobilisée y compris pendant les fêtes de fin d’année pour poursuivre l’analyse des demandes de bourses reçues et combler, au fur et à mesure, les retards accumulés" (Photo : www.imazpress.com)

Parent d'un étudiant du Tampon, ce père de famille qui n'a pas souhaité communiquer son identité ne décolère pas.

"Depuis le 13 novembre 2024, le Département n'a toujours pas résolu la situation de Net Bourse", explique-t-il.

"Comment est-ce possible alors que des milliers d'étudiants sont en attente de cette aide essentielle à la poursuite de leurs études ?", se questionne-t-il.

Une bourse pour les étudiants, destinée à leur permettre "d'acheter des fournitures, payer le loyer, manger, se déplacer", indique encore le père.

- Des parents sans nouvelles de Net Bourse -

"Que fait le Département qui ne rétablit pas le lien et n'informe personne sur la question ?", s'insurge le père de famille. "Soi-disant des mails pour finaliser les dossiers mais toujours rien à ce jour", poursuit-il à propos de Net Bourse.

De plus, "la personne n'arrive pas à contacter le Conseil départemental depuis que le numéro a été mis en place".

Interpellant directement le président du Département, il lui dit : "informez-nous et débloquez au plus vite la situation pour aider nos étudiants éligibles en difficulté".

- Le Département assure avoir pris des mesures provisoires -

Interrogé par mail, c'est ce jeudi 26 décembre 2024 que le Département a répondu par le biais d'un post sur ses réseaux sociaux.

La collectivité rappelant que "le 13 novembre, elle a subi une cyberattaque".

"Depuis cette date, pour des raisons de sécurité, et pour une période indéterminée, la plateforme net-bourses n’est plus accessible et les adresses mail d’assistance (departement974@net-bourses.re et assistance@net-bourses.re) ne sont plus opérationnelles", précise le Département.

Cependant, "nous avons pris des mesures provisoires pour assurer la continuité du traitement des dossiers et combler, au fur et à mesure, les retards accumulés".

Pour l’ensemble des dossiers en cours d’instruction déposés avant le 15 décembre 2024 "conformément au règlement, vous serez informés par mail de la suite réservée à votre demande ou de la nécessité de compléter votre dossier" précise le Département.

Le numéro : 0800 800 596 reste disponible pour les étudiants aux heures de bureau (horaires Réunion).

Les équipes du Département expliquent "être mobilisées y compris pendant cette période de fêtes de fin d’année pour poursuivre l’analyse des demandes reçues".

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com