Saint-Pierre : Marmay’s an L’air... une rencontre autour du cerf-volant

Ces 25 et 26 novembre 2023

Envie de prendre de la hauteur et de partager un moment convivial en famille ? Ne manquez pas la troisième rencontre du cerf-volant Marmay’s an L’air, les 25 et 26 novembre 2023 au Pic du Diable à Saint-Pierre. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville. (Photo d'illustration AFP)

Cet événement gratuit et ouvert à tous vous fera découvrir le monde fascinant des cerfs-volants, avec la présence d’invités internationaux venus de Chine, du Japon, de l’Inde, de la Thaïlande, de Maurice, de Madagascar et d’autres pays. Vous pourrez admirer leurs vols et leurs démonstrations, ou participer avec votre propre cerf-volant si vous en avez un.

Vous pourrez également profiter du village de l’air, où vous trouverez des ateliers géants, des expositions d’arts volants, des stands environnementaux et des animations pour petits et grands. N’oubliez pas d’apporter votre bonne humeur !

Rendez-vous au Pic du Diable, à Saint-Pierre, pour deux journées festives et aériennes !