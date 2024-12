Natation : clap de fin pour le meeting de tous les records

Clap de fin pour le meeting de natation de l'océan Indien. Ce dimanche, la compétition s'est conclu par un nouveau feu d'artifice de records. La journée a été marquée par le duel entre Léon Marchand et Sébastien Capogna. Le jeune nageur de 18 ans a réalisé le meilleur temps des séries, 2 secondes devant Léon marchand, prenant ainsi le record du meeting. Mais en finale, le champion olympique a montré qu'il était le patron de la distance en s'imposant et en reprenant le record du meeting. Beryl Gastaldello et Pauline Mahieu ont également brillé et établi de nouvelles marques de référence, respectivement sur 100m nage libre et 200m dos Dames. (Photos : www.imazpress.com)

Piqué au vif. Après les séries du 100m brasse, il était permis d'imaginer une défaite de Léon Marchand sur la distance. Si le quadruple champion olympique a remporté sa série en 01'03.81, le meilleur temps des séries avait été réalisé quelques minutes auparavant par Sébastien Capogna (18 ans) en 01'01.75.

Le jeune nageur de Saint-Raphaël s'emparait ainsi du record du meeting détenu jusqu'alors par... Léon Marchand en 01'03.10 Sébastien Capogna établissait par la même occasion la meilleure performance française de l'histoire dans la catégorie 18 ans.

Suffisant pour douter jusqu'à la finale prévue à 17h49. Privé de ligne d'eau numéro 4, et challengé dans le premier 50m, le quadruple champion olympique a néanmoins mis un point d'honneur a montré qu'il était le patron. Avec un temps de 01:00.07, Léon Marchand a repris le record du meeting.

Sébastien Capogna a de son côté battu, pour la deuxième fois de la journée son record personnel, et donc la meilleure performance française à 18 ans (01'01.15). À l'issue de la course, Léon Marchand a salué la performance de son adversaire du jour.

"Tu gères" a lancé le quadruple champion olypique en direction de son cadet. "Moi je prends du plaisir quand il y a de la compétition. Le public était au rendez-vous", a encore expliqué Léon Marchand. Regardez:

Beryl Gastaldello, la nageuse de l'équipe de France, et vice-championne du monde en petit bassin à Budapest (du 10 au 15 décembre 2024), a remporté le 100m nage libre.

Elle a également battu le record du meeting de l'océan Indien avec un temps de 00'54.45. Le précédent record était détenu par Alizée Morel en 56.68. "Rien n'était facile. Physiquement, j'ai énormément relaché. Je suis très contente d'être en vacances", a t-elle confié à l'issue de la course. Regardez :

Après s'être imposée sur 400m nage libre, l'olympienne Pauline Mahieu a battu le record du meeting sur 200m dos pour conclure une compétition où elle aura brillé et enchaîné les records. Le capitaine de l'équipe de France de natation, Damien Joly, a continué sa moisson en s'imposant sur le 400m nage libre (03'53.41).

C'est sur cette belle note que s'est achevé ce meeting de tous les records.

pb/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com