Les entreprises en difficultés interpellent le président des CCI France pour sortir de la crise

Ce lundi 17 février 2025, Alain Di Crescenzo – président des Chambres de commerce et d'industrie de France était accueilli par Pierrick Robert, président de la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR). Au-delà d'une simple visite, cette matinée fut l'occasion pour les entrepreneurs de l'île d'évoquer leurs nombreuses difficultés (Photo : rb/www.imazpress.com)

"La Réunion est un territoire dynamique au niveau économique mais aussi avec des difficultés et des contraintes," lance Pierrick Robert.

"Il est donc important de préserver notre tissu économique et de trouver en urgence des capacités à pouvoir rebondir", ajoute le président de la CCIR. Écoutez.

Pour développer l'économie à La Réunion, Alain Di Crescenzo évoque plusieurs pistes.

La première, celle d'une ouverture plus grande à l'international. "L'idée est de lancer un plan pour accélérer l'international et les flux", dit-il.

Le président des CCI France a également évoqué sa proposition faite au gouvernement d'"expérimenter sur trois départements français dont un en Outre-mer un plan ou en fonction des besoins de l'entreprise, on va regarder les profils qui correspondent". Écoutez.

- 44% de taux de défaillances d'entreprises à La Réunion -

À La Réunion, il y a près de 170.000 salariés dans le secteur privé, avec une part importante dans le secteur du service et du commerce. Le nombre d'établissements actifs est de 54.196 pour 46.571 entreprises.

"Mais aujourd'hui le climat des affaires est morose avec un indicateur de l'Iedom qui montre un niveau de baisse importante. Au troisième trimestre 2024, La Réunion notait un taux de défaillance d'entreprise de l'ordre de 44%.

Les entrepreneurs déplorent également l'absence de commandes publiques. "On fonctionne à 50% sur les marchés de commande publique mais quand vous avez des collectivités qui diminuent leur part de frais fonctionnement dans le budget, c'est moins pour les entreprises."

"Les entreprises sont en train de crever la bouche ouverte", interpelle le trésorier de la CCI "alors que c'est nous qui faisons avancer le pays", déplorant l'absence des collectivités régionales et départementales autour de la table.

- Les entreprises peu confiantes en l'avenir -

Pour les années à venir, "on attend une baisse des taux pour soutenir le secteur du BTP, mais reste l'incertitude de l'économie mondiale qui pourrait ternir le paysage économique", explique la CCI Réunion.

"Nous sommes optimistes et nous ferons en sorte que les entreprises puissent se développer mais la situation financière est très compliquée", ajoute Didier Fauchard, président du Medef Réunion. Écoutez.

À l'inverse, Alain Di Crescenzo, président des CCI de France se dit confiant. "Aujourd'hui on a une stabilité, une confiance", dit-il. "Certes on doit faire plus avec moins d'argent et donc pour cela il faut être intelligent."

"Les entreprises ne baissent pas les bras", ajoute-t-il.

