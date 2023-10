S'port d'Abord : deux jours sous le signe de la mer à Saint-Pierre

Préparez-vous à vivre deux journées exceptionnelles, placées sous le signe de la mer, du nautisme et de la découverte de notre territoire. S'port d'Abord vous donne rendez-vous les samedi 11 et dimanche 12 novembre, à partir de 10 heures, sur les zones du port et de l'estuaire de la rivière d'Abord, pour un événement sportif, festif et convivial qui s'adresse à toute la famille. Nous publions ci-dessous le communiqué de la mairie. (Photo www.imazpress.com)

Organisé par l'OSTL de Saint-Pierre, en partenariat avec la Ville de Saint-Pierre, la société gestionnaire du Port de la ville - SPL OPUS, et l'Office du Tourisme Destination Sud Réunion, S'port d'Abord promet une multitude d'activités sportives, culturelles et éducatives, en quasi-totalité gratuites. Les possibilités sont infinies, de balades en mer à la découverte des nouveaux transports, en passant par des démonstrations de Flyboard et des concours de pêche au gros.

Situé au port et à l'estuaire de la rivière d'Abord, cet événement unique offre aux Saint-Pierrois une opportunité exceptionnelle de se réapproprier un territoire encore méconnu. Il rétablit ce lien entre la communauté et son environnement, trop souvent oublié.

La première journée, le samedi, mettra en lumière les activités concentrées sur la zone du port. Le dimanche, l'ensemble des deux sites vous accueillera pour une expérience encore plus riche.

De plus, des concours excitants sont prévus grâce à la participation de nos partenaires. Vous pourrez tenter votre chance pour gagner des baptêmes de plongée, des baptêmes de Flyboard, ou des sorties en bateau inoubliables. Rendez-vous sur les réseaux sociaux des partenaires (OSTL, SPL OPUS et Destination Sud Réunion) pour obtenir tous les détails.

N'oubliez pas de consulter le programme détaillé des activités, y compris les séances collectives de zumba, hip-hop, et kangoo jump, afin de ne pas manquer ces moments de pur plaisir (détails dans le programme). Une zumba géante est notamment prévue dimanche 12 novembre à 9h sur la zone de l’estuaire de la rivière d’Abord.

S'port d'Abord se veut également être un vecteur de sensibilisation à l'environnement.

Ces deux jours d'activités permettront d'éduquer les jeunes et leurs parents sur les enjeux locaux. Des démonstrations de sauvetages en mer avec des chiens par la SNSM, un atelier de fresque de la biodiversité pour explorer nos écosystèmes marins et terrestres par l'association BioMA, une sensibilisation à la préservation du corail dans le lagon de Saint-Pierre par l'Observatoire Réunionnais du Corail, ainsi qu'un atelier "à la découverte des chauves-souris" proposé par l'association GCOI, dévoileront des aspects méconnus de notre diversité réunionnaise.

Et pour couronner le tout, le dimanche 12 novembre, une garderie sera mise en place par le CCAS pour les enfants de plus de 3 ans. Les parents pourront ainsi profiter pleinement des activités tout en sachant leurs petits en sécurité.

Ne manquez pas l'opportunité de vous plonger dans cette aventure nautique, culturelle, et éducative unique en son genre, à S'port d'Abord, un rendez-vous qui marquera votre agenda de novembre. Soyez-y pour vivre une expérience mémorable !