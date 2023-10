Saint-Pierre : des activités nautiques pour les personnes à mobilité réduite

Le jeudi 26 octobre 2023, la ville de Saint-Pierre organise - de 9 heures à 15 heures, "Handinautique". Une journée où toute personne - porteuse de handicap ou non - pourra profiter de nombreuses activités sur l'eau comme le canoé kayak, le mainaleau, les balades en bateau ou le tiralo. Voici le communiqué de la ville de Saint-Pierre (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Vous pourrez également rencontrer et échanger avec les structures et les associations qui œuvrent pour l’inclusion des personnes porteuses de handicap, comme l’ALEFPA, la Fondation Père Favron, l’AHPS, GEM du Sud et autres.

Ne manquez pas cette occasion unique de rompre l’isolement, de s’extérioriser et de partager des moments de convivialité et de solidarité.

Rendez-vous sur les trois sites de la manifestation le plan d’eau de la Rivière d’Abord, le Port Lislet Geoffroy et la plage de Saint-Pierre. On vous attend nombreux !