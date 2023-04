Saint-Pierre : la maison des projets, un nouvel espace dédié au développement urbain

La ville de Saint-Pierre inaugure ce mercredi 5 avril 2023 la maison des projets, un lieu d'information et d'échange pour mener à bien des projets de revitalisation du centre-ville dans le cadre du projet action coeur de ville. L'amélioration de l’Habitat pour réduire le nombre de logements indignes ou dégradés, l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments et le réinvestissement des logements vacants font partis des axes de travail de ce nouvel espace (photo www.imazpress.com)

Depuis cinq ans, Saint-Pierre fait partie des 235 villes françaises bénéficiaires du projet action cœur de ville, un programme national de revitalisation urbaine. 264 logements en mauvais état et insalubres ont d'ores et déjà été réhabilités.

Bruno Arcadipane est le directeur d'Action logement, un acteur pilier pour ce projet qui souhaite " faciliter le logement pour favoriser l’emploi". Le groupe national est notamment propriétaire de la SHLMR à La Réunion. Présent pour l'inauguration, il fait un point sur ce qui a été réalisé depuis le lancement du projet action cœur de ville.

"L'opération Action cœur de ville a permis de grandes rénovations à Saint-Pierre. Nous arrivons aux termes de la phase 1. On commence à avoir du mal à acheter ou trouver des maisons à rénover dans Saint-Pierre, preuve que cette première phase a été efficace" souligne Bruno Arcadipane.

La maison des projets inaugurée ce mercredi 5 avril s'inscrit dans ce programme de réhabilitation du cœur de ville. "Cet espace va permettre d'exposer à tous les habitants de Saint-Pierre et ceux qui souhaitent le devenir les biens disponibles à l'achat et à la location ainsi que les offres de réhabilitation du patrimoine saint-pierrois"

- Partager, développer des projets et identifier les besoins en centre-ville -

La maison des projets a été présentée comme un outil central pour animer le projet action cœur de ville et accompagner les investisseurs au mieux dans la réalisation de leur projet. Jean-Paul Normand, sous-préfet de Saint-Pierre décrit la décrit comme " un lieu symbolique où différents partenaires mettent à disposition leur savoir-faire technique et juridique au profit des porteurs de projets et particuliers".

Ce lieu d'accueil et de conseil est le premier du genre sur le territoire national. Michel Fontaine, maire de Saint-Pierre s'est exprimé sur "ce moment important". " Les concitoyens pourront bénéficier d’information sur l’action cœur de ville et co-construire la ville de demain. Nous souhaitons encourager la créativité et la participation citoyenne qui est essentielle pour améliorer notre qualité de vie" a t-il poursuivi.

Le projet action cœur de ville va poursuivre dans les prochaines années la réhabilitation des bâtiments, logements et équipements publics du centre-ville de Saint-Pierre mais aussi travailler sur une meilleur mobilité avec un possible changement dans la circulation et le stationnement.