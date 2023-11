La ville de Saint-Pierre organise un village santé et jeunesse le dimanche 26 novembre 2023, de 9h à 16h, aux jardins de la plage. Venez découvrir des stands d’information et de prévention santé pour tous ainsi que des dépistages gratuit pour le diabète, l’hypertension, l’insuffisance rénale et l’obésité seront proposés au public (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)