Saint-Pierre : un village santé jeunesse organisés sur les jardins de la plage

Ce dimanche 26 novembre 2023, la ville de Saint-Pierre organise le village santé jeunesse sur les jardins de la plage de 9 heures à 16 heures. Au programme, des stands d’information et de prévention santé pour tous concernant le dépistage du diabète, l’hypertension, l’insuffisance rénale et l’obésité. Également au programme, la célébration des droits des enfants et une marche urbaine en famille. Nous diffusons le communiqué de Saint-Pierre (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

L’UNICEF qui depuis 1946 défend les droits des enfants dans le monde, a décerné à la Ville de Saint-Pierre le titre "Ville Amie des Enfants". Au niveau régional, l’ARS vient d’adopter son Plan Régional de Santé (PRS) visant à améliorer la santé des Réunionnais durant les 10 prochaines années.

Parmi les droits fondamentaux des enfants figure celui à la santé.