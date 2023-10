Un véritable succès pour l'Odhirathon de Saint-Pierre

Pour la mairie de Saint-Pierre, cette nouvelle édition de l'Odhirathon, qui s'est tenue ce dimanche 29 octobre sur le front de mer, a été un véritable succès. Nous publions leur communiqué ci-dessous. (Photo Mairie de Saint-Pierre)

L’Odhirathon 2023 a été l’occasion d’apprendre beaucoup de choses sur la santé et la prévention des maladies métaboliques grâce aux conférences et aux dépistages proposés par l’association Odhir.

Les animations sportives, culturelles et musicales ont rythmé la journée sur le front de mer de Saint-Pierre, du côté des jardins de la plage et sur la place du Rotary

Et bien sûr, la course pédestre de 10 km a été un véritable succès !

Bravo à tous les coureurs et à tous les bénévoles qui ont rendu cet événement possible !

Merci à l’association Odhir pour cette initiative solidaire et ludique qui nous a permis de veiller à notre santé physique et mentale !