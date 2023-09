Carburant, vidéosurveillance, hôpital, dimanche au Barachois et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 1er septembre 2023 : - Les prix à la pompe explosent… et ce n'est pas prêt de s'arrêter - Saint-Denis sous l’oeil des caméras de surveillance - Hôpital: le gouvernement fait un geste pour les soignants qui travaillent nuit et dimanche - Un dimanche au Barachois sous le signe de la mobilité - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un matin ensoleillé

Les prix à la pompe explosent… et ce n'est pas prêt de s'arrêter

Dans un contexte d'inflation, c'est une dépense supplémentaire dont les Réunionnais se seraient bien passés…. Et oui, c'est la mauvaise surprise pour cette rentrée de septembre. Vous allez d'ailleurs vite le constater si vous vous arrêtez à la pompe à compter de ce vendredi 1er septembre. Votre plein ou simplement mettre de l'essence vous coûtera beaucoup plus cher que le mois dernier. Et pour cause, entre la fin du mois d'août et ce 1er septembre, les prix des carburants ont flambé. Si par le passé on pouvait s'attendre à une augmentation d'environ 2 centimes, pour cette rentrée, le sans-plomb augmente de 7 centimes, et le gazole de 13 centimes.

Saint-Denis sous l’oeil des caméras de surveillance

Depuis le début de l’année 2023, la ville de Saint-Denis a rénové son centre de supervision urbain. Flambant neuf et désormais équipé de 10 écrans (contre 4 auparavant), qui capte les images des 63 caméras déployées dans le chef-lieu. Le but étant de "garantir la sécurité et la tranquillité des habitants dionysiens tout en luttant contre les dépôts sauvages". Une partie de Saint-Denis se trouve désormais sous l'oeil des caméras, et d'autres zones devraient être couvertes d'ici les mois à venir

Hôpital: le gouvernement fait un geste pour les soignants qui travaillent nuit et dimanche

Un nouveau coup de pouce financier pour trouver une parade à la crise de l'hôpital: le gouvernement a annoncé jeudi un total de plus d'un milliard d'euros de revalorisations pour les soignants, en faveur notamment du travail de nuit et le dimanche.

Un dimanche au Barachois sous le signe de la mobilité

Ce 3 septembre 2023 se tiendra la 7ème édition de l'année du "dimanche ô Barachois". De 15h à 19h, la mobilité sera mise à l'honneur sur le front de mer de Saint-Denis. Au programme : vélo, roller, trottinette, concerts, visite guidée ou encore village santé et bien-être.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un matin ensoleillé

Matante Rosina vous annonce que le soleil a sorti ses plus beaux rayons pour illuminer ce matin du 1er septembre 2023. Mais il risque d'y avoir un petit changement à la mi-journée du côté de l'est. Les nuages vont commencer à se rassembler en laissant échapper quelques gouttes toujours à l'est et ensuite dans l'intérieur de l'île. Dans l'ouest, le temps reste sec.