Rivière des Galets, rugby, rétro, gambas et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 7 octobre 2023 : - Mort à la Rivière des Galets : deux mineurs écroués, les deux autres placés sous contrôle judiciaire - Mondial-2023 : redoutables en attaque, les Bleus valident leur ticket pour les quarts - Jets de galets, violence, punaises, assassinat et déferrement - Avec le réchauffement climatique, la gambas tropicale en pince pour le Gers - La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil brille

Mort à la Rivière des Galets : deux mineurs écroués, les deux autres placés sous contrôle judiciaire

Quatre mineurs suspectés d'être impliqués dans le décès d'une jeune femme de 25 ans, qui a reçu un galet depuis le pont de la Rivière des Galets au Port le 30 septembre 2023, ont été déférés au tribunal ce vendredi 6 octobre 2023. Présentés devant le juge pour assassinat et tentative d'assassinat, les faits ont finalement été requalifiés de "coups volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner", soit "coups mortels". Deux mineurs ont été mis en examen pour ces faits et écroués à Domenjod. Les deux autres sont mis en examen pour "abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit", et ont été placés sous contrôle judiciaire

Mondial-2023 : redoutables en attaque, les Bleus valident leur ticket pour les quarts

La France s'est tranquillement qualifiée pour les quarts de finale de "sa" Coupe du monde en obtenant une quatrième victoire de rang, vendredi à Lyon, face à l'Italie (60-7), terminant ainsi première du groupe A devant la Nouvelle-Zélande.

Jets de galets, violence, punaises, assassinat et déferrement

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 2 octobre au vendredi 6 octobre 2023 :

• Lundi 2 octobre - Jets de galets à la Rivière des Galets : une jeune automobiliste toujours entre la vie et la mort

• Mardi 3 octobre - Ils sont enfants et déjà très violents, la faute à qui...

• Mercredi 4 octobre - La Réunion aussi, les punaises de lit commencent à faire leur nid

• Jeudi 5 octobre - Assassinat à la Rivière des Galets : cinq mineurs toujours en garde à vue

• Vendredi 6 octobre - Assassinat à la Rivière des Galets : quatre mineurs mis en cause vont être déférés au tribunal

Avec le réchauffement climatique, la gambas tropicale en pince pour le Gers

Le Gers, terroir célèbre pour son foie gras, abrite désormais une spécialité plus inattendue: la gambas tropicale qui, grâce à un éleveur aux petits soins et des étés toujours plus chauds, prend ses aises au pays du canard.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil brille

Même si quelques nuages se baladent dans le ciel du sud-est au lever du jour, Matante Rosina pense que la journée va être ensoleillée ce samedi 7 octobre 2023. Dans l'après-midi, c'est toujours le même refrain, les nuages se forment sur les pentes mais laissent tranquilles les sommets de l'île. Les côtes gardent le soleil également