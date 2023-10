Jets de galets, violence, punaises, assassinat et déferrement

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 2 octobre au vendredi 6 octobre 2023 : • Lundi 2 octobre - Jets de galets à la Rivière des Galets : une jeune automobiliste toujours entre la vie et la mort • Mardi 3 octobre - Ils sont enfants et déjà très violents, la faute à qui... • Mercredi 4 octobre - La Réunion aussi, les punaises de lit commencent à faire leur nid • Jeudi 5 octobre - Assassinat à la Rivière des Galets : cinq mineurs toujours en garde à vue • Vendredi 6 octobre - Assassinat à la Rivière des Galets : quatre mineurs mis en cause vont être déférés au tribunal (Photo Photo sly/www.imazpress.com)

• Lundi 2 octobre - Jets de galets à la Rivière des Galets : une jeune automobiliste toujours entre la vie et la mort

Une jeune femme de 25 ans est toujours entre la vie et la mort ce lundi 2 octobre après avoir été grièvement blessée par un jet de galet. Le drame est survenu samedi soir au niveau de l'échangeur du Sacré-Coeur, à la rivière des Galets. Deux mineurs, recherchés par les forces de l'ordre, ont lancé des galets et des caddies sur les voitures circulant sur la RN1. L'un des galets a traversé le pare-brise de la voiture où se trouvait la victime, qui est aujourd'hui hospitalisé dans un état grave au CHU de Saint-Pierre. Une enquête pour "tentative d'assassinat" a été ouverte par le parquet de Saint-Denis.

• Mardi 3 octobre - Ils sont enfants et déjà très violents, la faute à qui...

Jets de galets sur des voies de circulation, assassinats, violences urbaines, cambriolages… les faits divers font régulièrement la Une des médias à La Réunion. Comme ailleurs direz-vos ? Certes, à ceci près que ces violences sont de plus en plus "décomplexées" et qu'elles sont parfois commises par des mineurs d'à peine 15 ans et même plus jeunes encore. La responsabilité de cette faillite est sans doute collective.

• Mercredi 4 octobre - La Réunion aussi, les punaises de lit commencent à faire leur nid

Alors que les grandes villes de l'Hexagone sont envahies par les punaises de lit, à La Réunion, les experts de la désinsectisation notent aussi une augmentation des interventions en lien avec ces parasites. Véritable "insecte du voyageur", la punaise de lit est transportée de ville en ville dans les bagages des touristes. Et, une fois bien installée, cela peut devenir un véritable casse-tête pour s'en débarrasser.

• Jeudi 5 octobre - Assassinat à la Rivière des Galets : cinq mineurs toujours en garde à vue

Cinq mineurs, nés en 2008 et 2009, sont toujours en garde à vue ce jeudi 5 octobre 2023 suite au décès d'une jeune femme de 25 ans, visée par un jet de galet. La victime avait été grièvement blessée samedi dernier après avoir reçu un galet de grande taille, jeté depuis le pont de la Rivière des Galets au Port, alors qu'elle circulait en voiture avec son compagnon. Elle est morte des suites de ses blessures mardi. Une procédure judiciaire pour assassinat, tentative d'assassinat et association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes a été ouverte.

• Vendredi 6 octobre - Assassinat à la Rivière des Galets : quatre mineurs mis en cause vont être déférés au tribunal

Quatre mineurs suspectés d'être impliqués dans le décès d'une jeune femme de 25 ans, qui a reçu un galet depuis le pont de la Rivière des Galets au Port le 30 septembre 2023, vont être déférés au tribunal ce vendredi. Interpellés tôt mercredi matin, cinq mineurs âgés de 14 et 15 ans ont passé 48 heures en garde à vue. L'un d'entre a vu sa garde à vue levée en fin de journée ce jeudi. Deux d’entre seront présentés au juge d'instruction pour des mises en examen pour assassinat et tentatives d’assassinat, et les deux autres pour abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité d'une personne. Les quatre le seront par ailleurs pour dégradations volontaires commises le 30 septembre avant les faits commis sur la RN1.