Urgence attentat, Gaza, football, rétro, animaux et météo

Enseignant tué au couteau : la France en alerte urgence attentat

La France est passée vendredi soir en alerte "urgence attentat" après l'attaque islamiste dans un collège-lycée d'Arras, où un enseignant a été poignardé à mort et trois autres personnes blessées par un jeune homme fiché S, trois ans après l'assassinat de Samuel Paty.

Gaza : des milliers de Palestiniens fuient après l'ultimatum d'Israël ordonnant l'évacuation

Des milliers de Palestiniens fuient à travers les rues dévastées de la ville de Gaza, espérant trouver refuge plus au sud après un appel aux civils lancé par Israël, qui se prépare à une offensive terrestre en représailles à l'attaque sanglante lancée par le Hamas.

- Euro-2024 de foot : les Bleus qualifiés en battant les Pays-Bas 2-1

Mission accomplie: l'équipe de France a obtenu son billet pour l'Euro-2024 en dominant les Pays-Bas 2-1 grâce à un doublé de sa star Kylian Mbappé, qui a mis un terme à sa disette au meilleur moment, vendredi à Amsterdam.

Logements, guerre, transports en commun, hébergements d'urgence et Gaza

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 9 octobre au vendredi 13 octobre 2023 :

• Lundi 9 octobre - Les logements vacants et résidences secondaires (largement) plus taxés en 2024

• Mardi 10 octobre - Israël-Palestine : l'horreur et un deux poids deux mesures permanents

• Mercredi 11 octobre - Un protocole strict pour que transports en commun ne riment pas avec insécurité

• Jeudi 12 octobre - Hébergement d'urgence : trouver une place, un véritable "grand raid" pour les familles et les victimes

• Vendredi 13 octobre - Israël déchaîne une punition collective sur Gaza sous l’œil (presque) indifférent des dirigeants occidentaux

Sur les terres brûlées canadiennes, les animaux ont disparu

Au sol, aucun excrément, aucune empreinte; dans les branches, pas de nid: les mégafeux qui ont frappé le Canada cet été ont porté un coup rude à la faune, déjà menacée par le dérèglement climatique et les activités humaines.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le ciel partagé entre pluie et soleil

Matante Rosina pense que la journée de ce samedi 14 octobre 2023 va être globalement plus sèche que la précédente malgré quelques pluies légères au lever du jour sur le littoral et les pentes de l'est. Les nuages s'étendent sur les pentes en cours de matinée, provoquant quelques gouttes dans les hauteurs du nord et de l'est dans l'après-midi l'après-midi. Le mercure du thermomètre peut grimper jusqu'à 30 degrés sur le littoral.