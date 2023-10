Matante Rosina pense que la journée de ce samedi 14 octobre 2023 va être globalement plus sèche que la précédente malgré quelques pluies légères au lever du jour sur le littoral et les pentes de l'est. Les nuages s'étendent sur les pentes en cours de matinée, provoquant quelques gouttes dans les hauteurs du nord et de l'est dans l'après-midi l'après-midi. Le mercure du thermomètre peut grimper jusqu'à 30 degrés sur le littoral. (photo rb/www.imazpress.com)