Maltraitance animale, Borne, fête de la science, rassemblement et météo

Tués, décapités, torturés... "Ne fermons pas les yeux" face à la maltraitance animale

Dans notre département, errance, divagation et maltraitance animale gangrènent nos rues et certaines de nos maisons. Chiens tués, décapités, enlevés pour être torturés… Animaux accrochés sans eau, sans nourriture… Trop nombreux sont nos amis à quatre pattes victimes d'individus mal intentionnés. C'est d'ailleurs pour stopper ces individus que des référents police et gendarmerie sont nommés dans chaque commissariat. Face à ce triste constat - qui doit être l'affaire de tous - les associations appellent à "ne pas fermer les yeux" et à se mobiliser pour que cela cesse.

Budget 2024 : Borne engage la responsabilité du gouvernement par le 49.3

Elisabeth Borne a une nouvelle fois engagé mardi soir la responsabilité de son gouvernement, sur la partie dépenses et sur l'ensemble du projet de budget pour 2024, en déclenchant le 49.3, qui permet une adoption du texte sans vote, sauf motion de censure.

À La Réunion, la Fête de la science sera sportive

Du 10 au 27 novembre 2023, La Réunion accueille la 32ème édition de la Fête de la science. Une édition sur le thème du sport à l’approche des Jeux de Paris 2024. Pendant plus de deux semaines, villages des sciences, rencontres ou encore visites guidées seront proposés dans toute l'île.

Un nouveau rassemblement pour la paix en Palestine organisé à Saint-Denis

Ce dimanche 12 novembre se tiendra à Saint-Denis un nouveau rassemblement en faveur de la Palestine organisé par le collectif de l'association Réunion Palestine. Le rendez-vous est donné à 14h30 sur la place Paul Vergès. Une manifestation avait déjà été organisé par ce même collectif le dimanche 29 octobre, rassemblant des centaines de personnes place des Cheminots au Port.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Soyez prudents près des cours d'eau

Pour Matante Rosina, ce mercredi 8 novembre 2023, commence sous un beau ciel bleu mais pour elle, le temps va changer dans l'après-midi. De gros nuages apparaissent et apportent de bonnes averses. Vous pourrez même entendre quelques coups de tonnerre. Matante Rosina vous conseille d'éviter les balades aux abords des rivières et des bassins.