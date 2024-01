Agriculture, enfant de la Creuse, Gaza, cyclone et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 19 janvier 2024 : - Agriculture : plusieurs dizaines de millions d'euros après Belal - Stéphane Ledogar, né Expedit Ah-Fat, revient à La Réunion en quête de réponses - Des dizaines de morts dans des raids israéliens à Gaza, violents combats à Khan Younès - Cyclone Belal : 56.000 personnes privées d'eau, 15.000 foyers sans électricité - La pa Météo France i di, sé zot i di - Quelques nuages... mais rien de bien méchant

Agriculture : plusieurs dizaines de millions d'euros après Belal

Frédéric Vienne, président de la chambre d'agriculture en est certain : "les pertes provoquées par Belal seront supérieures à à celles de Bejisa". Ce cyclone avait ravagé l'agriculture réunionnaise en janvier 2014. Les dégâts avaient été estimés à près de 62 millions d'euros. "Là, nous serons au delà de ce chiffre" estime le président de la chambre verte. Et pour cause, si Belal n’a pas eu les effets "cataclysmiques" un moment redoutés par la préfecture du département français de l’océan Indien, il a en revanche lourdement impacté le secteur agricole de l’île

Stéphane Ledogar, né Expedit Ah-Fat, revient à La Réunion en quête de réponses

Stéphane Ledogar, né Expedit Ah-Fat, a quitté La Réunion à l'âge de neuf mois seulement en 1973. Enlevé à sa famille, qui l'avait confié temporairement à l'Etat, il a été adopté par une famille dans le Tarn. Il revient le 25 janvier 2024 dans son île, à la recherche de réponses sur ses origines. Il espère pouvoir retrouver sa mère, ou tout du moins, des informations sur cette dernière. Un demi-frère l'attend déjà sur place.

Des dizaines de morts dans des raids israéliens à Gaza, violents combats à Khan Younès

Des dizaines de Palestiniens ont été tués dans des frappes israéliennes jeudi dans la bande de Gaza, où l'armée a annoncé une progression de ses soldats dans la ville méridionale de Khan Younès et de violents combats contre le Hamas.

Cyclone Belal : 56.000 personnes privées d'eau, 15.000 foyers sans électricité

Après le passage du cyclone Belal sur La Réunion, le retour à la normale s’organise pendant la "phase de sauvegarde" qui suit la levée de l’alerte rouge. Il s’agit maintenant de poursuivre les différents travaux de remise en état sur toute l’île qui ont débuté dès ce mardi après-midi. 56.000 personnes sont toujours privées d'eau, soit 7% de la population. 15.000 foyers sont privés d'électricité

La pa Météo France i di, sé zot i di - Quelques nuages... mais rien de bien méchant

Après une journée plutôt agréable, Matante Rosina va devoir faire attention aux nuages qui guettent le ciel. En effet, quelques nuages seront présents. Mais qu'elle se rassure, si le ciel s'assombrit, il n'y aura que quelques petites gouttes qui viendront troubler sa journée.