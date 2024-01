Belal, Affaire Théo, rétro, Tel-Aviv et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 20 janvier 2024 : - Belal n'a pas dévasté La Réunion mais l'a profondément marquée - Affaire Théo: la condamnation des policiers est "une victoire", réagit son avocat - Belal, alerte rouge, plaies, jours d'après et agriculture - À Tel-Aviv, un tunnel et un rassemblement pour se sentir proche des otages à Gaza - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un peu de pluie et des nuages

Belal n'a pas dévasté La Réunion mais l'a profondément marquée

Au fur et à mesure que les prévisions s'affinaient, le scénario du pire se dessinait aux yeux des Réunionnais. Le cyclone Belal allait passer droit sur notre île, entraînant avec lui des "vents extrêmement dangereux voire même dévastateurs". Une situation poussant la préfecture à placer le département en alerte violette – une première depuis la mise en place de ce nouveau degré d'urgence. Et si le cyclone, contrairement aux premières craintes, a infléchi sa trajectoire, c'est tout de même "un cyclone violent" qui s'est abattu sur La Réunion. Et alors que l'alerte rouge a été levée le mardi 16 janvier 2024, les habitants de l'île ont découvert l'ampleur des dégâts. Arbres arrachés, maisons détruites, jardins défigurés... Belal a marqué les esprits des Réunionnais.

Affaire Théo: la condamnation des policiers est "une victoire", réagit son avocat

Trois policiers ont été condamnés à des peines allant de 3 à 12 mois de prison avec sursis vendredi par la cour d'assises de Seine-Saint-Denis pour l'interpellation violente en 2017 de Théo Luhaka, jeune homme noir érigé en symbole des violences policières.

Belal, alerte rouge, plaies, jours d'après et agriculture

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 15 janvier au vendredi 19 janvier 2024

• Lundi 15 janvier - Cyclone Belal : l'alerte violette activée à 6h ce lundi

• Mardi 16 janvier - Belal : le cyclone continue de s'éloigner, La Réunion toujours en alerte rouge

• Mercredi 17 janvier - La Réunion panse les plaies laissées par Belal

• Jeudi 18 janvier - Arbres arrachés, maisons détruites, électricité et coupées... Belal et les jours d'après

• Vendredi 19 janvier - Agriculture : plusieurs dizaines de millions d'euros après Belal

À Tel-Aviv, un tunnel et un rassemblement pour se sentir proche des otages à Gaza

Des milliers d'Israéliens ont exprimé samedi la douleur d'une nation et leur solidarité avec les otages du Hamas à Gaza, lors d'un rassemblement à Tel-Aviv.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un peu de pluie et des nuages

Matante Rosina ne fera pas de lessive ce samedi 20 janvier 2024. Elle a vu dans sa marmite de riz qu'il risque de tomber de petites pluies dans le courant de la journée. C'est vrai chez vous ?