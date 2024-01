Fortes pluies, agriculteurs, Gaza, la Chaumière et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 30 janvier 2023 : - Les fortes pluies noient le sud de l'île et provoquent des dégâts "encore jamais vu" - Défense des filières agricoles : des tracteurs de nouveau devant la préfecture - Combats meurtriers à Gaza, les espoirs de trêve relancés - Saint-Denis : le quartier de la Chaumière va se transformer - La pa Météo France i di, sé zot i di - Le beau temps, ce n'est pas encore pour tout de suite

Les fortes pluies noient le sud de l'île et provoquent des dégâts "encore jamais vu"

La Réunion, la région sud notamment, n'en a pas fini avec les pluies. Après Belal, Candice et l'épisode de fortes pluies survenus entre le dimanche 28 janvier et le lundi 29 janvier et encore dans la nuit de lundi à mardi , "les averses parfois soutenues sont encore présentes", indique Météo France. L'impact est énorme. Deux hommes ont été emportés par les eaux. L'un est décédé, le second est toujours recherché. Des maisons ont été inondées. Des champs ont été dévastés et des routes emportés. De mémoire d'habitants du sud, "on avait jamais vu ça". Comment ces dégâts ont pu se produire ? Enquête

Défense des filières agricoles : des tracteurs de nouveau devant la préfecture

Après une première journée de mobilisation lundi 29 janvier 2024 à l'appel de l'UPNA, une seconde action a lieu ce mardi à l'appel de la FDSEA, des Jeunes agriculteurs (et de la CGPER. Des convois de tracteurs se sont donnés rendez-vous devant la préfecture à Saint-Denis. Comme dans l'Hexagone, les revendications des agriculteurs portent sur "la défenses des intérêts du milieu agricole toutes filières confondues"

Combats meurtriers à Gaza, les espoirs de trêve relancés

Des combats meurtriers ont encore fait rage lundi à Gaza, au moment où les espoirs de trêve dans la guerre entre Israël et le Hamas sont relancés après des pourparlers en coulisses entre les pays médiateurs.

Saint-Denis : le quartier de la Chaumière va se transformer

Ce lundi 29 novembre 2024, le plan de sauvegarde de La Chaumière a été officiellement signé en présence d'Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis, de Jérôme Filippini, préfet de La Réunion, et d'autres partenaires. Une enveloppe de sept millions d'euros a été allouée pour le lancement des travaux. L'objectif principal de ce plan est de rénover les appartements du quartier, combattre l'insalubrité, réduire les inégalités et remédier aux incivilités

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le beau temps, ce n'est pas encore pour tout de suite

Ami.es sudistes, Matante Rosina a le regret de vous annoncer que vous serez encore sous la pluie ce mardi 20 janvier 2024. Ce mauvais temps va aussi concerner le nord, l'est et le sud-est avec de bonnes averses dans la journée. Matante Rosina ne vous le répètera jamais assez, ne franchissez, sous aucun prétexte, les radiers submergés.