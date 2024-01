Députés, loi immigration, culture, macabre découverte et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 26 janvier 2024 : - 300 euros de plus pour les députés : l'augmentation qui fait grincer des dents - Loi immigration : claque pour le le gouvernement marche-pied de l'extrême droite - Saint-Denis : visa pour de nouveaux horizons à la Cité des Arts et à Château Morange - Saint-Benoît : le corps d'une femme découvert à Ilet Coco - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps toujours maussade pour la majorité de l'île

300 euros de plus pour les députés : l'augmentation qui fait grincer des dents

Alors que la colère gronde en France contre les conditions de travail, la réforme des retraites, l'inflation… le Bureau de l'Assemblée nationale – composé de 22 députés - a voté l'augmentation à hauteur de 300 euros par mois des frais de mandat. A l'exception des membres LFI qui se sont abstenus, les autres membres du Bureau ont tous voté cette décision. Interrogés par Imaz Press, des députés réunionnais se désolidarisent fermement de cette mesure alors que beaucoup de Français en général et de Réunionnais en particulier ont du mal à boucler leur fin de mois. Ces élus locaux refuseront-ils cette augmentation, vont-ils la rembourser ? Chacun à sa réponse

Loi immigration : claque pour le le gouvernement marche-pied de l'extrême droite

Ce jeudi 25 janvier 2024, le Conseil constitutionnel a enfin tranché suite au vote de la loi immigration : un tiers des articles, proposés par la droite (extrême), ont été censurés. Une claque pour le gouvernement. Il s'est pourtant s'est félicité de la validation d'une loi qu'il dit basée sur son texte initial. Une manœuvre piteuse pour tenter de masque le fait qu'il a servi de marche-pied de l'extrême droite en acceptant d'intégrer au texte de loi des mesures comme la fin de l'automaticité du droit du sol pour les enfants d'étrangers nés en France.

Saint-Dens : visa pour de nouveaux horizons à la Cité des Arts et à Château Morange

Les six prochains mois s’annoncent éclectiques et dynamiques du côté de la SPL Territo’Arts. À travers sa programmation, le public est invité à explorer de nouveaux univers créatifs afin que de spectacle en concert, d’exposition en projection, chacun crée son excursion artistique personnalisée et en découvre un peu plus sur lui-même, les autres et le monde qui l’entoure.

Saint-Benoît : le corps d'une femme découvert à Ilet Coco

Le corps d'une femme a été découvert ce jeudi 25 janvier 2024 à Saint-Benoît au niveau du radier d'Ilet Coco, révèle Réunion la 1ère. Une information confirmée par la gendarmerie à Imaz Press Réunion. Une enquête a été ouverte

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps toujours maussade pour la majorité de l'île

Matante Rosina prévoit un vendredi 25 janvier 2024 toujours maussade, mais la pluie se fait plus rare. Des averses sont cependant attendues sur toute La Réunion dans l'après-midi, Matante Rosina conseille donc de tout de même vous équiper de votre parapluie en quittant la maison ce vendredi matin.