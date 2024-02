Handballeur, police municipale, insolite, Honfleur et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 4 février 2023 : - Handball : le Portois Bryan Doisel qualifié pour le Mondial avec la Guinée - Des policiers municipaux en mal de reconnaissance dans la rue partout en France - Barrage de l'amour, un avion sans vis, 35 ans pour arriver à destination - Paradis des impressionnistes et médaillée de la "France moche", le paradoxe Honfleur - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil et des températures plus fraîches

Handball : le Portois Bryan Doisel qualifié pour le Mondial avec la Guinée

Si tout va bien, un jeune Portois disputera les championnats du monde 2025 de handball. Il ne s’agit ni de Melvyn Richardson ni de Benoît Kounkoud, les deux Réunionnais qui participaient dernièrement à l’Euro en Allemagne, mais de Bryan Doisel. Ce dernier s’est qualifié pour le Mondial de l’an prochain, sous le maillot de la Guinée Conakry, lors du championnat d’Afrique des nations qui vient de s’achever au Caire, en Egypte.

Des policiers municipaux en mal de reconnaissance dans la rue partout en France

De Lille à Marseille, des centaines de policiers municipaux se sont fait entendre samedi à coup de sifflets lors de rassemblements partout en France, pour réclamer une meilleure reconnaissance et ne plus être considérés comme "une sous-police".

Barrage de l'amour, un avion sans vis, 35 ans pour arriver à destination

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 15 décembre au vendredi 19 décembre le voici : Sur les barrages, il n'y a pas que de la colère, mais aussi de l'amour. Beaucoup d'amour pour Swanna, une maraîchère qui a demandé Maxime, céréalier en Bigorre, en mariage. 15 janvier 2024, aéroport de Manchester en Angleterre. Alors qu’il vient d’embarquer, Phil Hardy remarque quatre fixations manquantes sur l’aile de l’appareil. 35 ans... c'est le nombre exact d'années qu'a mis une lettre pour arriver à destination.

Paradis des impressionnistes et médaillée de la "France moche", le paradoxe Honfleur

Son port, ses maisons à colombages et... ses panneaux publicitaires : Honfleur, connue comme un lieu de pèlerinage des peintres impressionnistes, a été portée en novembre 2023 par l'association "Paysages de France" en étendard de la "France moche".

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil et des températures plus fraîches

Ce dimanche 4 février 2024, Matante Rosina se réveille de bonne humeur quand elle voit enfin du soleil partout sur l'île. En plus, c'est agréable, les températures baissent ces derniers jours et les journées sont plus supportables. Dans l'après-midi, des nuages peuvent laisser échapper quelques gouttes sur les hauteurs du nord. Notre Matante note toujours la présence de rafales de vent.