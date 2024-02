Cyberattaques, Mayotte, nouvel an, rétro, Bolivie et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 10 février 2023 : - Cyberattaques : La Réunion s'organise pour protéger ses données sensibles - Gérald Darmanin et Marie Guévenoux à Mayotte pour préparer une opération “Wuambushu 2” - Très bonne année du Dragon de bois à toutes et à tous - La Réunion s'effrite, choléra, voitures électriques, enlèvements et accidents - Bolivie: de fabricant de jouets à créateur de prothèses pour les plus démunis - La pa Météo France i di, sé zot i di - Pluie dans l'est, soleil dans l'ouest

Cyberattaques : La Réunion s'organise pour protéger ses données sensibles

Viamedis, Almerys… ces deux opérateurs français de tiers payant ont été victimes à quelques jours d'écart de cyberattaques. Mettant les données de plusieurs millions d'assurés à découvert. Des attaques de plus en plus récurrentes au fil des années, alors que la technologie évolue à une vitesse record. Grands groupes, établissements de santé, mairies, entreprises, particuliers… tous sont des cibles potentielles des "pirates" du numérique. À l'heure où tout le monde a ses données sur internet, la cybersécurité est devenue une priorité. À l'ère du tout informatique, le piratage devient une arme dangereuse et redoutée

Gérald Darmanin et Marie Guévenoux à Mayotte pour préparer une opération “Wuambushu 2”

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin et la nouvelle ministre des Outre-mer Marie Guévenoux, nommée jeudi, se rendront à Mayotte dimanche pour aborder la crise sécuritaire et préparer une opération “Wuambushu 2”, “contre la délinquance et l’immigration illégale”

Très bonne année du Dragon de bois à toutes et à tous

Pour les Réunionnais d'origine chinoise, ce samedi 10 février 2024 marque la fin de l'année du Lapin d'eau et l'entrée dans l'année du Dragon de bois. Cinquième signe du zodiac chinois - qui compte 12 signes -, cet animal est censé apporter créativité et chance. Plusieurs festivités sont prévues dans les différentes communes de l'île pour célébrer l'arrivée du Dragon de bois. Très bonne nouvelle année à toutes et à tous

La Réunion s'effrite, choléra, voitures électriques, enlèvements et accidents

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 5 février au vendredi 9 février 2024

• Lundi 5 février - Fortes pluies, inondations : La Réunion s'effrite… il est urgent d'(enfin) agir

• Mardi 6 février - Cas de choléra aux Comores : Mayotte et La Réunion en vigilance renforcée

• Mercredi 7 février - Voitures électriques : quand le moindre problème de batterie vide les porte-monnaies

• Jeudi 8 février - Var : un Réunionnais placé en détention dans une affaire de tentatives d’enlèvement de mineures

• Vendredi 9 février - Dangers sur la route des vacances : déjà six morts (de trop) en 2024

Bolivie: de fabricant de jouets à créateur de prothèses pour les plus démunis

Entouré de prothèses et de dinosaures en 3D, Roly Mamani vérifie le bras articulé qu'il vient de concevoir. Depuis six ans, cet ingénieur de 34 ans met sa créativité de fabricant de jouets au service des amputés les plus démunis de Bolivie.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Pluie dans l'est, soleil dans l'ouest

Ce samedi 11 février 2024, Matante Rosina va dans l'ouest pour profiter un peu du soleil parce que dans l'est, la pluie est au rendez-vous. Dans l'après-midi, le mauvais intéresse le sud-ouest de l'île. Il va faire bien chaud aujourd'hui, Matante Rosina active son éventail quand elle est en intérieur mais dès qu'elle sort, elle le range vu les rafales de vent qui la décoiffent sérieusement.