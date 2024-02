La Réunion s'effrite, choléra, voitures électriques, enlèvements et accidents

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 5 février au vendredi 9 février 2024 • Lundi 5 février - Fortes pluies, inondations : La Réunion s'effrite… il est urgent d'(enfin) agir • Mardi 6 février - Cas de choléra aux Comores : Mayotte et La Réunion en vigilance renforcée • Mercredi 7 février - Voitures électriques : quand le moindre problème de batterie vide les porte-monnaies • Jeudi 8 février - Var : un Réunionnais placé en détention dans une affaire de tentatives d’enlèvement de mineures • Vendredi 9 février - Dangers sur la route des vacances : déjà six morts (de trop) en 2024 (Photo : rb/www.imazpress.com)

• Lundi 5 février - Fortes pluies, inondations : La Réunion s'effrite… il est urgent d'(enfin) agir

Routes submergées, emportées, maisons détruites ou à deux doigts de s'écrouler… Depuis le passage successif du cyclone Belal, de la tempête Candice et de l'épisode de fortes pluies qui a frappé le sud de l'île, La Réunion s'effrite. Et pourtant, si ces épisodes ont fragilisé notre département, ce n'est pas la première fois que cela arrive. À l'État, aux collectivités donc d'agir en concertation pour prendre à bras-le-corps ces problèmes. C'est aujourd'hui qu'il faut agir pour éviter que la situation empire.

• Mardi 6 février - Cas de choléra aux Comores : Mayotte et La Réunion en vigilance renforcée

Des foyers de choléra ont été détectés ces dernières semaines dans les pays d'Afrique de l'est et notamment aux Comores. Aucun cas n'est recensé à Mayotte, mais la vigilance contre la maladie a été renforcée par l'ARS. La région de Boeny à Madagascar a décidé de suspendre ses liaisons maritimes et aériennes avec Mayotte et les Comores par crainte d'une contamination. Cette alerte au choléra intervient alors que Mayotte est secoué depuis des semaines par une violente et profonde crise sociétale. À La Réunion, "si le risque épidémique est extrêmement faible, des personnes malades peuvent arriver" indique l'ARS.

• Mercredi 7 février - Voitures électriques : quand le moindre problème de batterie vide les porte-monnaies

À La Réunion, le marché du véhicule électrique bat à plein régime. Mais pourtant, si notre île n'a rien à envier à l'Hexagone concernant le déploiement de ces véhicules prônant l'écologie, côté service après-vente ce n'est pas le cas. Des batteries renouvelables vendues à prix d'or, des modules au cœur des batteries réparables mais pas n'importe où, des déchets électriques pas exportables… L'électrique - enjeu important pour l'avenir -, s'avère être parfois un fardeau difficile à gérer à La Réunion.

• Jeudi 8 février - Var : un Réunionnais placé en détention dans une affaire de tentatives d’enlèvement de mineures

Un homme de 28 ans, sorti de prison depuis peu, a été mis en examen et placé en détention provisoire, mercredi 7 février 2024, après deux tentatives d’enlèvement dont l’une devant une école à La Garde (Var), a-t-on appris auprès du parquet. Le suspect, originaire de La Réunion, a un profil très inquiétant et était déjà connu pour des agressions sexuelles un peu partout en France, et notamment à Istres dans les Bouches-du-Rhône.

• Vendredi 9 février - Dangers sur la route des vacances : déjà six morts (de trop) en 2024

Le mois de février vient à peine de commencer n'est que déjà les routes de La Réunion ont tué. Tuées deux personnes, deux femmes, toutes deux passagères de véhicules victimes de chocs frontaux. La première – âgée de 80 ans - est décédée le jeudi 4 janvier à Plateau-Caillou (Saint-Paul). La seconde – âgée de plus de 90 ans - est décédée dans un accident à Saint-Pierre ce dimanche. Le troisième décès comptabilisé pour janvier est celui d'un homme de 65 ans dont le véhicule a fait plusieurs tonneaux au Port. Dernier en date, un choc frontal qui a été fatal à un cycliste de 31 ans à Saint-Paul ce mardi 6 février. Aux quatre tués lors d'accidents routiers, s'ajoutent les deux personnes emportées dans leur véhicule lors de l'épisode de fortes pluies dans le sud. Inattention des conducteurs, vigilance "en sommeil"… la période du début d'année est-elle propice aux accidents ? Pour les forces de l'ordre, comme les pilotes, ce n'est pas la "détente" qui est mise en cause, mais comme toujours la vitesse et l'alcool.