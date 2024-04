Cilaos, jeux d'argent, Damas, contrôles routiers et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 2 avril 2024 : - Cilaos : un lac émeraude qui peut s'avérer dangereux - Jeux d'argent : non, l'État ne viendra pas ponctionner vos gains - Raid israélien sur Damas: onze morts dont sept Gardiens de la révolution iraniens - Week-end de Pâques : un véhicule contrôlé avec sept enfants à l'arrière, les parents verbalisés - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel changeant

Cilaos : un lac émeraude qui peut s'avérer dangereux

Depuis le passage de Belal en janvier 2024, un magnifique lac émeraude est apparu à Bras-Rouge à Cilaos. Long d'environ 400 mètres et large de 15 mètres, il offre un spectacle impressionnant, mais aussi dangereux. Le risque d'éboulis est bien présent, et la crainte que le barrage lâche existe toujours malgré le faible écoulement de l'eau.

Jeux d'argent : non, l'État ne viendra pas ponctionner vos gains

Bonne nouvelle pour les amateurs de jeux d'argent, qui ont peut-être un peu paniqué à la lecture de notre article du 1er avril : l'État ne viendra pas mettre la main sur vos gains pour combler le déficit. En tout cas pas pour l'instant, mais sait-on jamais avec ce gouvernement.

Raid israélien sur Damas: onze morts dont sept Gardiens de la révolution iraniens

Un raid imputé à Israël a visé lundi la section consulaire de l'ambassade iranienne à Damas, faisant onze morts dont sept Gardiens de la révolution d'Iran, dans un contexte régional tendu en pleine guerre dans la bande de Gaza.

Week-end de Pâques : un véhicule contrôlé avec sept enfants à l'arrière, les parents verbalisés

Ce week-end du 30 mars au 1er avril 2024, les forces de l'ordre étaient déployées sur le terrain. Objectif : interpeller les contrevenants. Les effectifs de la Direction territoriale de police nationale de La Réunion ont réalisé sur le département 18 opérations de sécurisation et de sécurité routière, permettant de relever 81 infractions dont 12 délits. Secteur gendarmerie, on note 132 infractions sur le week-end, dont 17 pour alcoolémies et 21 pour stupéfiants. 30 permis ont été retirés. À noter que le 1er avril, ce lundi, à Saint-Leu, ont été contrôlés les occupants d'un véhicule dont sept enfants se trouvaient assis à l'arrière. Les parents ont été verbalisés.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel changeant

Matante Rosina avait envie de s'amuser un peu hier. Alors vous avez regardé par la fenêtre pour voir si le sommet du piton des neiges était tout blanc ? avouez ! bon, vous l'avez compris, il s'agissait d'un poisson d'avril. Elle a aussi le droit de s'amuser de temps en temps. Et pour ce mardi 2 avril 2024, plus sérieusement, elle pense que le ciel alternera entre éclaircies et passages nuageux.