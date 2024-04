Attaque de l'Iran, intersaison, nouvel an tamoul et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 14 avril 2024 : - L'Iran a lancé plus de 200 drones et missiles contre Israël, une attaque sans précédent - Après un été particulièrement chaud, l'intersaison approche - Nouvel an tamoul : Puthandu Vajtoukkel à toutes et à tous - Lo gou mon péi: préparons un civet canard au feu de bois avec @cuisine.metisse - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un dimanche pluvieux

L'Iran a lancé plus de 200 drones et missiles contre Israël, une attaque sans précédent

L'Iran a lancé samedi plus de 200 drones et missiles contre Israël en réponse à une frappe contre son consulat à Damas, la première attaque directe jamais menée par la République islamique contre le territoire israélien. Cette attaque est en réponse à la frappe le 1er avril qui a détruit le consulat iranien à Damas et coûté la vie à deux hauts gradés des Gardiens, a indiqué l'Iran. Les Iraniens ont accusé Israël de cette frappe, mais ce dernier n'a ni confirmé ni démenti

Après un été particulièrement chaud, l'intersaison approche

Après un été particulièrement chaud, La Réunion devrait pouvoir commencer à un peu mieux respirer à partir de ce lundi 15 avril 2024. L'intersaison approche, et amène avec elle des températures plus douces. Dès ce lundi 15 avril 2024, une alizé de sud-est va faire son grand retour, avec des rafales avoisinant les 60 km/h le long des côtes nord-Est et sud-Ouest ainsi que le long des plages de l'ouest l'après-midi

Nouvel an tamoul : Puthandu Vajtoukkel à toutes et à tous

Ce dimanche 14 avril 2024, les Réunionnais.es de confession tamoule fêtent le début de l'année 5125 du calendrier tamoul. Pour ce Puthandu (nouvel an) De nombreux événements vont se déroulent dans toute l'île. Puthandu Vajtoukkel (bonne fête) à toutes et à tous

Lo gou mon péi: préparons un civet canard au feu de bois avec @cuisine.metisse

"Lo gou mon péi" volet 8 avec Samuel et Tatiana aka @cuisine.metisse sur Instagram. Quand je prends contact avec Tatiana, elle m'annonce qu'elle et Samuel veulent cuisiner un civet canard au feu de bois et me demande si ça me va... quelle question ! Est-ce que c'est utile que je vous décrive ma réaction ? Je vous le dis quand même : mon boush té fé dlo ! Quand j'arrive chez eux, je vois deux surprises en plus du civet canard

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un dimanche pluvieux

Ce dimanche 14 avril 2024, Matante Rosina sent l'odeur de la pluie. En effet, le temps est plus humide aujourd'hui et sur l'ensemble de l'île. Les Hauts sont plus touchés par les pluies. Ce n'est pas le dimanche idéal pour aller pique-niquer en forêt en tout cas.