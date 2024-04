Lo gou mon péi: préparons un civet canard au feu de bois avec @cuisine.metisse

"Lo gou mon péi" volet 8 avec Samuel et Tatiana aka @cuisine.metisse sur Instagram. Quand je prends contact avec Tatiana, elle m'annonce qu'elle et Samuel veulent cuisiner un civet canard au feu de bois et me demande si ça me va... quelle question ! Est-ce que c'est utile que je vous décrive ma réaction ? Je vous le dis quand même : mon boush té fé dlo ! Quand j'arrive chez eux, je vois deux surprises en plus du civet canard (Photos vs/www.imazpress.com)

Tous les ingrédients sont posés sur la table sous un chapiteau face au foyer. Les marmites sont installées et le bois attend d'être brûlé pour faire crépiter le civet. La famille est au complet : parents et frères de Samuel et les enfants de Tatiana et Samuel.

Samuel et Tatiana, des passionnés de cuisine se sont lancés depuis quelque temps déjà, dans des vidéos sur Youtube, mais aussi Instagram.

Pour eux, il est important de mettre en avant notre cuisine péi. "C'est un trésor qu'on a entre nos mains" insistent Samuel et Tatiana."Il ne faut pas qu'elle se perde, ça fait parti de nos traditions".

Depuis l'âge de 9 ans, Samuel cuisine. Son premier repas était un rougail saucisse sous les directives de sa maman. Depuis, il continue à cuisiner et aussi à apprendre avec ses parents. Après cette brève présentation, on craque l'allumette pour faire flamber les morceaux de bois sous les marmites et c'est parti !

• Regardez le déroulé de la recette ici :

• Samuel nous dévoile la liste des ingrédients pour le civet canard. Regardez :

Pour ceux qui préfèrent lire, c'est par ici : - 2 canards coupés en morceaux (Oui nous étions nombreux à passer à table)

- 2 oignons émincés

- 2 tomates coupées

- Thym

- 1 feuille de 4 épices

- Piler : 1 petit morceau de gingembre, 1 tête et demie d'ail, 4 ou 5 clous de girofle, quelques grains de poivre, gros sel

- Un litre de vin rouge

- Huile

- Olives vertes

- Persil haché • Par ici la recette en détail : - Allumez le feu de bois. Versez un peu d'huile dans la marmite et laissez chauffer. - Ajoutez la moitié des morceaux de canard et faites-les dorer. Lorsqu'ils sont dorés, retirez-les et réservez-les. Faites dorer le reste des morceaux de canard. - Ajoutez les oignons émincés, le thym et la feuille de 4 épices. Mélangez. Faites bien revenir quelques minutes. - Versez le mélange d'épices pilées (ail, gingembre, girofle...). Mélangez. - Faites attention à ne pas brûler les épices. Au bout de quelques minutes, ajoutez les tomates. Mélangez bien pour détacher les sucs du fond de la marmite. - Après 2 ou 3 minutes, ajoutez juste 1/4 de vin rouge. Samuel vous explique pourquoi un peu plus bas dans l'article). Mélangez. Couvrir la marmite et laissez cuire 2 ou 3 minutes. - Rajoutez le canard que vous aviez mis de côté. Mélangez. - Versez de l'eau à hauteur des morceaux de canard. Couvrez et laissez bouillir un quart d'heure environ. - Ajoutez le reste du vin rouge en en gardant un peu pour la fin de cuisson. Mélangez. Couvrez la marmite et laissez mijoter au moins 40 minutes. - Quand la sauce a diminué au bout des 40 minutes, ajoutez les olives vertes égouttées. Mélangez. Au bout de quelques minutes, versez le reste de vin rouge. Laissez cuire encore quelques minutes en couvrant la marmite. Terminez en saupoudrant de persil haché. Mi di pa zot lodèr mamamama ! C'est prêt ! - Les surprises - Au début de l'article, je vous parlais de deux surprises supplémentaires. La première c'est un rougail bringelles grillées au feu de bois. Samuel les dépose directement dans le feu de fois. 10 minutes d'un côté et 10 minutes de l'autre. Il les ressort bien noires, carbonisées. Les ouvre et récupère la chaire pour la mettre dans un bol. Il rajoute de suite, un filet de jus de citron pour ne pas que la bringelle noircisse. Ensuite, un oignon émincé, des piments (la kour, ke la arash ma boush) et du gros sel pilé. Oté lo gou sa !mon dié sénièr mari zozef ! ti gou fumé la, té tro bon ! La deuxième surprise, c'est un riz maïs et toujours cuit au feu de bois. Mi di pa zot le mélanz dan mon boush kan ma pran tout avek! in vré kabar andan la ! On se sert, on prend la première bouchée. Personne ne dit un mot. "sé ke lé bon"! Je me régale. Tout est parfait, bien assaisonné et un goût sublime. Mais ma pa tro tro kompri lo gou, mi arbis sa ! oui mi konfirme, sa mèm lo gou mon péi !

• Samuel de @cuisine.metisse nous donne plusieurs astuces pour son civet canard

- Comment diminuer l'apport en graisse dans la cuisson du civet canard ?

Samuel conseille de ne pas mettre beaucoup d'huile au départ et il vous dit pourquoi.

Regardez :

- Comment atténuer le goût de la viande de canard ?

Pour Samuel, il suffit d'ajouter un seul ingrédient.

Regardez lequel :

- Le vin se verse en 3 étapes.

Le cuisinier vous dévoile ces étapes.

Regardez :