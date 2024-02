Lo gou mon péi: avec Hilarie, on vous prépare une tarte au curcuma et brèdes cresson

"Lo gou mon péi" volet 6 avec @nutritionbyhilarie. Hilarie, nutritionniste prend soin de la santé des Réunionnais en proposant des recettes au bon goût de La Réunion. Dans ces plats, elle propose des alternatives pour éviter de rajouter du gras ou du sucre, elle donne aussi des astuces pour réaliser des recettes à moindre coût et vous explique ce qui est bon ou moins bon pour votre santé (photos vs/www.imazpress.com)

Aujourd'hui, on prépare avec Hilarie une pâte à tarte au curcuma et aux brèdes cresson. Quand vous aurez testé cette pâte, vous n'en achèterez plus toute prête.

D'abord, Hilarie vous donne les bienfaits du cresson. Il sert à faire baisser votre taux de glycémie. De plus cette herbe contient de l'acide alpha lipoïque qui est un anti-oxydant.

Et pour le curcuma qui est intégré dans la pâte à tarte, nous pensons que vous connaissez déjà ses bienfaits mais au cas où il est riche en anti-oxydants et a des propriétés anti-inflammatoires



• La liste des ingrédients pour la pâte à tarte :



- 300 g de farine T80 ou T110-1/2 cc de sel- 7 cl d’eau- 1 cuillère à café de curcuma- Thym- Poivre





• La liste des ingrédients pour l'appareil à quiche :

- 2 œufs

- 25 cl de crème liquide

- Sel, poivre

• La liste des ingrédients pour la fricassée de brèdes cresson :



- 1 paquet de brèdes cresson- 3 gousses d'ail- 1 morceau de gingembre- 1 cuillère à café de curcuma- Sel, poivre- Ghee ou huile

1. Dans un saladier ou la cuve de votre robot, versez la farine, le curcuma, le sel, le poivre, le thym. Mélangez ou pétrissez.





2. Ajoutez le beurre coupé froid coupé en morceaux. Mélangez ou pétrissez à la main.





3. Lorsque le beurre est à peu près incorporé, versez l'eau et pétrissez à la machine ou à la main jusqu'à obtenir une préparation homogène.



4. Farinez votre plan de travail et étalez la pâte.





5. Déposez la pâte brisée au curcuma dans votre moule à tarte, piquez-la sur toute la surface à l'aide d'une fourchette et faites-la cuire pendant 15 minutes à 205 degrés.



Pendant que la pâte est au four, préparons la fricassée de brèdes cresson.



Réaliser la fricassée de brèdes cresson



1. Hachez grossièrement vos brèdes cresson. Vous pouvez les rincer à l'eau claire avant ou après les avoir hachés comme ici.







2. Écrasez l'ail et le gingembre



3. Dans une marmite, déposez une bonne cuillère à café de ghee (Hilarie n'utilise que le Ghee, nous vous invitons à aller voir son compte instagram où elle vous explique pourquoi) ou une cuillère à soupe d'huile.



4. Lorsque la matière grasse est bien chaude, ajoutez votre mélange ail gingembre et faites revenir.





5. Rajoutez le curcuma et mélangez.



6. Déposez votre cresson haché dans la marmite, rajoutez le sel et le poivre. Mélangez et laissez cuire.











Les brèdes sont prêts. Maintenant, préparons l'appareil à quiche



Réaliser l'appareil à quiche



1. Dans un bol, fouettez 2 œufs avec la crème liquide. Ajoutez une pincée de sel et de poivre. Et c'est tout !



La pâte est cuite. Sortez-la du four. Ajoutez les brèdes cresson sur le dessus. Versez l'appareil à quiche et parsemez (ou pas, c'est selon votre envie) de fromage râpé. Enfournez pour 15 à 20 minutes à 180 degrès. Surveillez la cuisson.



















Voilà votre tarte est prête. Vous pouvez l'accompagner d'une salade de cresson, ça tombe bien c'est la saison ou alors d'une laitue ou encore d'une salade de carottes. Le choix est vaste pour l'accompagnement, c'est selon vos goûts.











• Hilarie nous explique ici pourquoi elle préfère utiliser la farine T80 ou semi complète



