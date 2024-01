Lo gou mon péi : on vous prépare un carry coq brèdes songe avec "La case de l'oncle Tom"

"Lo gou mon péi" volet 5 avec La case de l'oncle Tom. Situé dans le parc de la trinité, le restaurant la case de l'oncle Tom propose des carrys et rougail lontan. Une cuisine au bon goût péi avec des produits frais. Aujourd'hui, on vous propose de préparer un carry coq brèdes songes avec Tom. (photos vs/www.imazpress.com)

Les brèdes songes ne se trouvent pas tout le temps dans les marchés mais dès que vous avez l'occasion, prenez-en pour tester cette recette qui change du carry coq basique. Et puis, les brèdes, c'est bon pour la santé. Tom vous donne sa technique pour bien trier ces brèdes pour ne pas se retrouver avec plein de fil dans la bouche. Vous retrouverez la vidéo "astuces" en bas de l'article.





• Regardez le déroulé de la recette ici :

LIEN INSTAGRAM A INTEGRER SVP

• La liste des ingrédients





Tom nous dévoile la liste des ingrédients. Regardez :

INTÉGRER LIEN YOUTUBE SVP

Pour ceux qui préfèrent lire, c'est par ici :

- 1 coq (sat la té in bel kok, té pèz 4 kilo mounoir)

- 2 tomates

- 3 oignons épluchés et lavés

- 6 à 7 gousses d'ail épluchées et lavées

- Un beau morceau de gingembre lavé

- Quelques grains de poivre et de clous de girofle

- 2 grosses pincées de poivre moulu

- 2 bonnes cuillères à café de curcuma

- 2 bonne cuillères à café de sel fin

- Thym

- Brèdes songes lavés et triés



Vous remarquez que dans les ingrédients il n'y a pas d'huile. Tom insiste : "surtout pas d'huile, parce qu'on va démarrer avec la graisse du coq, donc pas besoin de rajouter de l'huile, ça suffira largement".

• Par ici la recette en détail :

Découpez le coq en morceaux et nettoyez l'intérieur. Réservez les abats.







Faite chauffer votre marmite sur feu doux et déposez vos morceaux de coq, côté peau en premier pour faire fondre la graisse de la volaille.





Pendant ce temps, pilez le poivre et les clous de girofle.





Mixez le gingembre et l'ail avec le poivre et les clous de girofle.

Retrounez les morceaux de coq si ils ont une belle coloration. Laissez dorer les autres faces.

Lorque le coq est bien doré, retirez l'excédent de gras. Gardez-en suffisammment pour continuer les étapes de la recette.

Remettez votre marmite sur le feu et c'est maintenant que vous pouvez rajouter les abats et oubli pa la pate si zot i manz sa !

Ajoutez les épices mixées, le curcuma, le poivre moulu, le sel fin. Mélangez délicatement.









Emincez les oignons et rajoutez-les dans la marmite. Mélangez. Couvrez la marmite.





Hachez les tomates. Tom déconseille de mixer les tomates : "en mixant les tomates, ça mixe les pépins et c'est ça qui donne de l'acidité". Après vous faites comme vous voulez.









Ajoutez un petit verrre d'eau dans la marmite. Secouez la marmite légèrement pour mélanger.





Hachez les brèdes songes (avant de les hacher, il faut les trier en retirant la membrane centrale, on vous montre la technique dans une vidéo plus bas dans l'article).





Retirez le couvercle de la marmite en laissant couler l'eau de sudation dans le coq. Mélangez.

Versez les tomates et le thym. Mélangez et laissez sur petit feu et couvert.

Quand le coq est cuit et les tomates bien fondues, rajoutez les brèdes songes. Mélangez doucement. Et laissez cuire environ 10 minutes à couvert.





Voilà, votre coq brèdes songe est prêt !





Domaz na poin lodèr dan téléfone ou le lordinatèr ! oté coq la i sa bon mounoir ! mon boush i fé dlo ek lodèr la !

Enfin, on passe à la dégustation !

Oh mon dié sénièr mari zozèf ! oté oté! ma zamé manz in zafèr bon komsa! tout est parfait, bien salé, bien épicé, le coq n'est absolument pas sec et le mélange avec les brèdes songes est incroyable. Lancez-vous et testez dès que vous trouverez des brèdes songes ou plus simplement, réservez votre table à la Case de l'oncle Tom. Tous les jours, le menu du restaurant est publié sur le compte instagram que vous pouvez voir ici

• La petite astuce de La Case de l'oncle Tom pour bien trier les brèdes songe.

Regardez :

METTRE LIEN YOUTUBE SVP